Воздушная война: как изменились подходы россиян и чем отвечает Украина

Россияне обломали зубы о Киев, поэтому переносят удары на другие города Украины

Вот уже более месяца россия активно атакует Украину ракетами и дронами. Весь май под ударами был Киев. При этом украинская система ПВО/ПРО демонстрирует настоящие чудеса, нередко уничтожая все атакующие объекты. В свою очередь, на временно оккупированных украинских территориях все чаще случаются дальнобойные прилеты. А в самой рф не на шутку разошлись неизвестные беспилотники.

Эксперты рассказали "Телеграфу" об особенностях воздушной войны последнего времени.

Что под прицелом и каковы цели атак

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин акцентирует, что за последний месяц не просто возросло, а в разы (!) увеличилось количество атак и ударов россиян по Украине с воздуха. Причем не только по военным или околовоенным целям, но и по откровенно гражданским объектам.

"Противник ищет брешь в нашей ПВО, чтобы нанести удар по одному из объектов — инфраструктура, транспортные узлы, возможные места сосредоточения наших сил и средств, баз ГСМ. Атаки носят массовый характер с последующими кинжальными выпадами. Новая тактика ведения воздушной войны против Украины. До определенного момента, ведь у них тоже средства истощаются", — отмечает эксперт.

По словам Влада Волошина, совершая подобные атаки, активизируя их, рф преследует ряд целей.

Первая — комплексное применение различных видов вооружений (один день — баллистические ракеты, второй — крылатые ракеты и БПЛА, третий — еще какая-то комбинация) преследует желание вычислить места расположениях наших систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"А также вычислить, какие именно средства ПВО и ПРО мы применяем, защищая свои войска и мирных граждан, — уточняет полковник. — После чего враг наносит удары уже непосредственно по этим системам. Надеясь разрушить нашу всё более укрепляющуюся ПВО/ПРО, чтобы получить возможность использовать свою боевую авиацию. У россии всё еще огромное число самолетов и вертолетов. Но сейчас они не могут хозяйничать в украинском небе, потому что мы серьезно укрепили противовоздушную оборону".

Вторая цель противника, по словам эксперта, если не уничтожить нашу систему ПВО/ПРО, то хотя бы истощить ее. Заставить нас использовать как можно больше ракет, других боеприпасов, отражая эти удары, а не нанося свои во время будущих наступательных и контрнаступательных операций.

"Ведь мы должны будем прикрывать свои войска. А противник пытается сделать всё, чтобы соответствующий боекомплект максимально истощился. Тем самым надеясь оттянуть момент нашего наступления или сделать его менее эффективным", — рассказывает Влад Волошин.

Третья цель врага — подорвать стойкость, моральный дух не только гражданского населения, жителей столицы и других больших городов, но и воинов, которые находятся сейчас на переднем крае.

"Это серьезное морально-психологическое испытание — знать, что практически каждые сутки по твоим родным и близким летят ракеты, барражирующие авиабомбы, беспилотники-камикадзе", — подчеркивает эксперт.

Ракетное принуждение к миру

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев согласен с тем, что россияне изменили подходы к нанесению ударов. По его словам, идет комбинированное использование как беспилотников, так и крылатых, аэробаллистичских и баллистических ракет разного вида базирования (земля, воздух, вода).

"С начала марта до 28 апреля массированных ракетных обстрелов практически не было. А потом началось… Атаки, причем очень мощные, на Киев, Николаев, Днепр, Умань. Только за май мы пережили порядка 20 таких комбинированных атак (беспилотники + ракеты). Кроме понятных причин обстрелов вроде истощения наших систем ПВО, уничтожения тех или иных объектов, есть и иная, не всеми замеченная. А именно — шквал этих ударов происходит на фоне так называемых "мирных инициатив", — говорит активист.

По его словам, сперва в информационное пространство вбросили тезис о возможности переговоров.

"Причем не сама рф, а через аффилированных с ней политиков, и не только. Это и бразильские, и ватиканские, и африканские "мирные инициативы". И попытка, явно не без помощи россиян, прокачать через западные СМИ информацию о том, что спецпред Китая во время европейского турне якобы продвигал тему необходимости отказа Украины от части своих территорий ради прекращения войны", — отмечает эксперт.

И на фоне этого псевдомиротворческого парада мнений, сдобренного дезинформацией, россияне начали утюжить Украину массированными ракетными и дроновыми ударами. Причем использовали даже высокоточное оружие ("Кинжалы") в небывалом ранее количестве.

"Это следует рассматривать, прежде всего, как элемент военно-политического давления на руководство Украины. Принуждение к миру. Всё, как прописано в военной доктрине рф, — считает Дмитрий Снегирев. — Именно поэтому меняется и тактика нанесения ударов. Если ранее это, как правило, были военная инфраструктура, логистическая составляющая, то сейчас акцент перемещен на гражданские объекты в крупнейших городах — Киеве и ряде других. Цель этого откровенного террора мирного населения — посеять среди украинцев страх, хаос, создать определенные настроения, выгодные Кремлю (в плане — войну надо заканчивать на любых условиях, да поскорее)".

Эксперт акцентирует, что, кроме принуждения к миру, комбинированные массовые обстрелы несут задачу поражения систем ПВО или пресловутых центров принятия решений — фактически, правительственного квартала в Киеве.

Украинское усиление и российский позор

Говоря о смене тактике, Дмитрий Снегирев обращает внимание, что сперва в ход идут ударные беспилотники, работа которых отслеживается дронами-разведчиками. А потом, по уже выявленным целям, непосредственно по системам украинской ПВО, летят крылатые ракеты и баллистика.

"Одним из топ-противостояний мая стало сражение гиперзвуковых российских "Кинжалов" с американским ЗРК Patriot над Киевом. Россияне целенаправленно пытались поразить недавно появившиеся у нас системы Patriot и SAMP/T. И потерпели неудачу. Как и в своих комбинированных ударах "Калибрами" и "Искандерами". Фактически был разрушен очередной российский миф (после "второй армии мира" и "российская система ПВО — непроходима") — теперь уже о чудо-оружии", — подчеркивает эксперт.

В последние годы рф активно, в качестве элемента военного давления на страны НАТО, использовала манипулятивные данные о тактико-технических характеристиках и "Кинжалов", и "Искандеров", отмечает Дмитрий Снегирев. Продвигался тезис о неуязвимости данных средств поражения для систем ПВО.

"Однако работа украинской ПВО сломала эти очередные российские мифы. И пугать кремлю уже нечем (за ядерное бряцание он уже получил и официально, и кулуарно по шее даже от относительно нейтрального Китая). Всё оказалось блефом. Более того — эффективное уничтожение российских ракет с помощью действительно современных средств ПВО/ПРО — это еще и потери российского ВПК на внешнем (мировом) рынке вооружений", — говорит Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что американские зенитные системы Patriot являются основными конкурентами российских С-400 и С-500.

"Думаю, уже пересмотрен ряд контрактов — не в пользу рф. Несмотря на максимальные по силе ракетные удары, результат — минимален. Если считать таковым информацию о возможном частичном повреждении одной из систем Patriot, это, по сути, признание в полном поражении рф. В военном, политическом, экономическом плане", — акцентирует эксперт.

Наши же возможности, продолжает он, наращиваются. Но учитывая, что Украина — большая, всю ее прикрыть эшелонированной системой ПВО пока затруднительно.

"Потому россияне, в очередной раз обломав зубы о Киев, периодически переносят удары на другие города, которые, по понятным причинам, менее защищены, нежели столица, — поясняет Дмитрий Снегирев. — Мы, конечно, отвечаем. Не случайно случаев "бавовны" как на оккупированных рф территориях Украины, так и внутри собственно рф становится всё больше. Хотя внутри россии, это, понятно, "не мы". Постоянно укрепляется и наша система ПВО. И заявления Зеленского в Молдове о развитии коалиции истребителей и необходимости создания коалиции Patriot — именно об этом".

В ближайшее время, считает эксперт, решится вопрос поставок нам дополнительных франко-итальянских систем SAMP/T, которые по своим тактико-техническим характеристикам близки к Patriot. Также известно, что Пентагон заключил договор на 122 млн долларов на закупку ПВО малого радиуса действия Gepard (немецкая зенитная самоходная установка), необходимых для противодействия ирано-российским дронам. Мы наращиваем способности своей системы ПВО во всех эшелонах — малого, среднего и дальнего радиуса действия, констатирует Дмитрий Снегирев.