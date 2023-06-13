Війна — день 475: ЗСУ просуваються попри спроби окупантів стримати наступ

Оперативно про головне 13 червня

Бої проти російських загарбників продовжуються протягом 475 днів. ЗСУ досягли успіхів під Авдіївкою, а також на Запорізькому та Донецькому напрямках, де окупантів вдалося вибити з низки населених пунктів. При цьому просування українських захисників також фіксується і в районі Бахмута, хоча росіяни намагаються проводити контратаки, щоб стримати тиск Сил оборони України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 На Запорізькому напрямку під час ракетної атаки було ліквідовано російського генерал-майора, начальника штабу 35 загальновійськової армії сергія горячева.

00:00 У росії зафіксовано виліт 9 стратегічних бомбардувальників, які прямують до пускових рубежів. Очікується, що вони можуть здійснити запуск ракет з 1:00 до 3:00.

Про те, що відбувалося 10 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 472: росіяни біжать на півдні, Україна продовжує ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Детально дізнатися про головні події 11 червня можна у публікації: Війна — день 473: вода поступово йде з затопленої Херсонщини, ЗСУ "дають прикурити" окупантам на Півдні

З даними за 12 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 474: ЗСУ наступають на Донеччині, південь України "розгрібає" наслідки затоплення