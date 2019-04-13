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Итоги 12 апреля: Порошенко и Зеленский на "1+1", кандидаты в ЕС, Макрон, Меркель

Итоги 12 апреля: Порошенко и Зеленский на "1+1", кандидаты в ЕС, Макрон, Меркель
08:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Последствия перепалки кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко в эфире телеканала "1+1", а так же их рабочие поездки на встречу с лидерами ЕС.

Эфир с Порошенко и Зеленским

Президент появился в студии программы "Право на владу" 11 апреля и пригласил "прямо сейчас" на дебаты Владимира Зеленского. Однако шоумен по телефону ответил, что находится в Париже, а также в очередной раз отказался от теледебатов на "Общественном" и отключился.

Гендиректор телекомпании "1+1" Александр Ткаченко намерен подать в суд на действующего Президента Петра Порошенко из-за того, что он без приглашения приехал на эфир в студию программы "Право на владу" в четверг, 11 апреля.

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко после перепалки в прямом эфире призвала кандидатов на пост президента Украины – действующего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не унижать статус должности президента.

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил, что во время телефонной перепалки с президентом Петром Порошенко в эфире телеканала "1+1" он был самим собой и отстаивал достигнутую между политиками договоренность о том, что дебаты перед вторым туром выборов президента Украины состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Вечером 12 апреля Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени для выступлений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НОТУ.

Кандидаты в президенты с лидерами ЕС

Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ситуацию на оккупированных территориях.

Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине. Как сообщалось, 12 апреля у Президента Украины были запланированы визиты в Германию и Францию для встречи с руководством этих государств.

Петр Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине заявил, что Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства трубопровода "Северный поток - 2".

Порошенко объяснил результат Зеленского в первом туре

Президент Украины Петр Порошенко на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что санкции против РФ результативные и могут быть ужесточены в случае невыполнения Москвой обязательств.

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом Франции сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

Пасхальное прекращение огня на Донбассе будет объявлено на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 апреля, заявлял президент Украины Петр Порошенко.

Позже кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о деталях встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Как вырастут пенсии военным

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как вырастут пенсии военнослужащих и представителей силовых органов.

"В то время, когда повышение для всех граждан Украины в результате пенсионной реформы составило в среднем около 500 гривень, было принято решение правительства в начале 2018 года о поэтапном повышении пенсий военнослужащим и другим представителям силовых органов. Причем это повышение в первом этапе с 1 января 2018 года в среднем составило 1500 гривень, с 1 января 2019 года - свыше 750 гривень дополнительно, и с 1 января 2020 года еще более чем 750 гривень. Таким образом, пенсионное обеспечение поэтапно должно увеличить пенсии наших силовиков вдвое ", - отметил Рева.

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Пенсии, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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