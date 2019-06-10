Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)

Запросы "Украина Сербия", "Україна Сербія" (более 520 тыс. поисков)
Сборная Украины в третьем туре отбора на Евро-2020 во Львове разгромила команду Сербии.
Запрос "Вознесение Господне" (более 200 тыс. поисков)
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение.
Запрос "Чернобыль HBO" (более 100 тыс. поисков)
Финальная серия "Чернобыля" вышла в понедельник, 3 июня.
Запрос "Бари Алибасов" (более 50 тыс. поисков)
Российский продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Запрос "Александр Кузнецов" (более 20 тыс. поисков)
Советский и российский актер Александр Кузнецов скончался в Соединенных Штатах Америки.
Запрос "Нидерланды Англия" (более 20 тыс. поисков)
Нидерланды обыграли Англию и вышли в финал Лиги наций.
Запрос "Украина Колумбия" (более 20 тыс. поисков)
Сборная Украины U-20 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 обыграла сборную Колумбии и вышла в полуфинал турнира.
Запрос "Португалия Швейцария" (более 20 тыс. поисков)
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации.
Запрос "Юлия Мендель" (более 20 тыс. поисков)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.
Запрос "Волинь – Карпати" (более 20 тыс. поисков)
Арбитр матча плей-офф за место в высшем дивизионе ЧУ Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля - в него летели даже кресла.
Запрос "Apple" (более 20 тыс. поисков)
В понедельник, 3 июня компания Apple объявила о выпуске новой оперативной системы IOS 13, которая изменит облик iPhone.
Запрос "Люди Икс тёмный Феникс" (более 10 тыс. поисков)
6 июня в украинских кинотеатрах отгремела премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (Dark Phoenix).
Запрос "Головкин Роллс" (более 5 тыс. поисков)
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в ночь с 8 на 9 июня провел первый бой за девять месяцев.
Запрос "Алла Клишта" (более 5 тыс. поисков)
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии.
Запрос "Кучма" (более 5 тыс. поисков)
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи ситуацию на Донбассе и работу ТКГ.
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