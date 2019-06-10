Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 3 по 9 июня 2019 года.

Запросы "Украина Сербия", "Україна Сербія" (более 520 тыс. поисков)

Сборная Украины в третьем туре отбора на Евро-2020 во Львове разгромила команду Сербии.

Запрос "Вознесение Господне" (более 200 тыс. поисков)

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение.

Запрос "Чернобыль HBO" (более 100 тыс. поисков)

Финальная серия "Чернобыля" вышла в понедельник, 3 июня.

Запрос "Бари Алибасов" (более 50 тыс. поисков)

Российский продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Запрос "Александр Кузнецов" (более 20 тыс. поисков)

Советский и российский актер Александр Кузнецов скончался в Соединенных Штатах Америки.

Запрос "Нидерланды Англия" (более 20 тыс. поисков)

Нидерланды обыграли Англию и вышли в финал Лиги наций.

Запрос "Украина Колумбия" (более 20 тыс. поисков)

Сборная Украины U-20 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 обыграла сборную Колумбии и вышла в полуфинал турнира.

Запрос "Португалия Швейцария" (более 20 тыс. поисков)

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации.

Запрос "Юлия Мендель" (более 20 тыс. поисков)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

Запрос "Волинь – Карпати" (более 20 тыс. поисков)

Арбитр матча плей-офф за место в высшем дивизионе ЧУ Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля - в него летели даже кресла.

Запрос "Apple" (более 20 тыс. поисков)

В понедельник, 3 июня компания Apple объявила о выпуске новой оперативной системы IOS 13, которая изменит облик iPhone.

Запрос "Люди Икс тёмный Феникс" (более 10 тыс. поисков)

6 июня в украинских кинотеатрах отгремела премьера фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (Dark Phoenix).

Запрос "Головкин Роллс" (более 5 тыс. поисков)

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в ночь с 8 на 9 июня провел первый бой за девять месяцев.

Запрос "Алла Клишта" (более 5 тыс. поисков)

Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии.

Запрос "Кучма" (более 5 тыс. поисков)

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи ситуацию на Донбассе и работу ТКГ.

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