Итоги 19 июля: Зеленский, Вышинский и иранский беспилотник

Зеленский более не хочет иметь дел с Парубием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к председателю этой Верховной Рады Андрею Парубию, который блокирует инициативы его команды.

"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский.

Парубий в свою очередь настаивает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента была предвыборным ходом.

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер.

В первом письме Зеленского на имя Парубия от 16 июля президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля.

17 июля, Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

18 июля Зеленский направил второе письмо спикеру Рады Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля

В ответ на это председатель парламента вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание.

Зеленский и дороги

По результатам рабочего совещания по состоянию дорожной инфраструктуры в пятницу Зеленский издал указ, который предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

"В частности, до 1 января 2020 года Кабинет министров должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Продление ареста Вышинскому

Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене.

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу днем после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.

Таким образом, арест Вышинскому продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.

В ответ уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

Иранский беспилотник. Сбит или не сбит?

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer , a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF

По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как летательный аппарат продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике заявил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил он журналистам в ООН.

Тем не менее, Министерство обороны США раскрыло некоторые подробности применения оружия десантным кораблем американских ВМС, в результате чего был уничтожен иранский беспилотник.

В свою очередь замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи вновь опроверг эту информацию, допустив, что сбитый беспилотник мог принадлежать США.

"Мы не теряли никаких беспилотников в Ормузском проливе или где-нибудь еще. Меня беспокоит то, что корабль американских ВМС Boxer ошибочно сбил их собственный беспилотник", - написал он в своем Twitter.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 19 июля 2019 г.