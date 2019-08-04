Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве

Новости Украины: Зеленский приехал в Трускавец. Заявление Богдана об отставке. Разумкова предложат на должность спикера. Санкции против РФ. Протесты в Москве.

Поездка Зеленского в Трускавец

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

Во время брифинга Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа", а в случае выявления каких-либо нарушений в их деятельности обещает это пресекать.

"Говорили, что у нас очень много законопроектов, и мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, поскольку народ Украины дал им возможность быть депутатами Верховной Рады… На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то дяди серьезные или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали", - сказал он журналистам.

Помимо этого президент рассказал, когда планируется его встреча с президентом США, а также обозначил сроки проведения встречи представителей МИД "нормандской четверки".

Богдан и слухи о его отставке

Там же, в Трускавце, на вопрос журналиста президенту о том, считает ли он необходимым уволить Андрея Богдана после истории вокруг его заявления об отставке, поскольку целые сутки общество было дезинформировано, Зеленский сказал: "Я же не знаю, что вы делали, чем вы занимались. Кто-то дезинформировал общество".

В свою очередь сам Богдан заявил, что заявление о его отставке не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

«Ми спілкуємося із суспільством без журналістів» ‒ Богдан про свою «відставку» https://t.co/bwbLGVruJa pic.twitter.com/aUOwh8D8lN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 3, 2019

Разумкова предложат на должность спикера

Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в ВР Руслана Стефанчука.

"На сегодняшний день наша партия будет предлагать меня как кандидатуру на пост спикера Верховной Рады", - заявил Разумков на брифинге в Трускавце.

Также он сообщил, что перечень кандидатов на все должности в правительстве будет представлен уже в первые дни работы Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, может ли он назвать отдельных кандидатов в Кабмин, Разумков сказал, что "на должности в правительстве уже есть некоторые предложения, но пока о них рано говорить".

Что касается фракции партии "Слуга народа", то она может выбрать своим председателем Давида Арахамию.

Санкции из-за отравления Скрипалей

США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Второй пакет санкций направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

В Великобритании уже отреагировали на эту новость.

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to Russia’s use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences — Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019

Выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Кроме того, ЦИК назвала имена еще 31 депутата-мажоритарщика.

Протесты в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы задержано порядка 600 человек.

"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек", - сказали в МВД.

В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в связи с этим обратился к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", - написал он в своем Twitter.

В свою очередь экс-чемпион мира по шахматам, российский правозащитник Гарри Каспаров написал открытое письмо главе МИД Германии Хайко Маасу.

"Ваши деньги непосредственно финансируют полицейское государство Путина, войны и пропагандистскую машину", - написал он.

Протесты 3 августа прошли не только в Москве, так в Гонконге прошла очередная акция, в ходе которой полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам.