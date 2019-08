Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве

Поездка Зеленского в Трускавец

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

Во время брифинга Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа", а в случае выявления каких-либо нарушений в их деятельности обещает это пресекать.

"Говорили, что у нас очень много законопроектов, и мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, поскольку народ Украины дал им возможность быть депутатами Верховной Рады… На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то дяди серьезные или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали", - сказал он журналистам.

Помимо этого президент рассказал, когда планируется его встреча с президентом США, а также обозначил сроки проведения встречи представителей МИД "нормандской четверки".

Богдан и слухи о его отставке

Там же, в Трускавце, на вопрос журналиста президенту о том, считает ли он необходимым уволить Андрея Богдана после истории вокруг его заявления об отставке, поскольку целые сутки общество было дезинформировано, Зеленский сказал: "Я же не знаю, что вы делали, чем вы занимались. Кто-то дезинформировал общество".

В свою очередь сам Богдан заявил, что заявление о его отставке не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Разумкова предложат на должность спикера

Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в ВР Руслана Стефанчука.

"На сегодняшний день наша партия будет предлагать меня как кандидатуру на пост спикера Верховной Рады", - заявил Разумков на брифинге в Трускавце.

Также он сообщил, что перечень кандидатов на все должности в правительстве будет представлен уже в первые дни работы Верховной Рады.

Отвечая на вопрос, может ли он назвать отдельных кандидатов в Кабмин, Разумков сказал, что "на должности в правительстве уже есть некоторые предложения, но пока о них рано говорить".

Что касается фракции партии "Слуга народа", то она может выбрать своим председателем Давида Арахамию.

Санкции из-за отравления Скрипалей

США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Второй пакет санкций направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

В Великобритании уже отреагировали на эту новость.

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to Russia’s use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019