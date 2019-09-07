Главные события 6 августа: заседание Кабмина и ЦИК, Вилкул и Колесников в розыске, новый заместитель Рябошапки

Премьер-министр Украины созвал Кабинет министров
Кабинет министров Украины провел заседание 6 сентября, и по его итогам состоялся брифинг.
Дубилет запретил покупать блокноты с золотом
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку правительством ненужной канцелярии, среди которой и блокноты с золотым тиснением.
Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам.
Члены ЦИК провели заседание
В пятницу состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год.
Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск, сообщает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян
Не менее 12 граждан Российской Федерации, осужденных в Украине, помилованы, сказал адвокат Валентин Рыбин.
Рябошапка уволил прокуроров восьми областей
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 6 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В СНБО назначили нового советника Данилюка
Специалиста по гражданским технологий и открытых данных Дениса Гурского назначили советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.
Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счетом 6:3, 6:1.
Сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Сборная Украины U-21 уступила финским сверстникам в дебютном матче отборочного турнира Евро-2021.
Украина будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу
Во время встречи с генсеком УЕФА Александером Чеферином в Киеве чемпион мира Александр Петраков заявил, что Украина способна провести мундиаль U17 или U20.
Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"
Писательница создала загадочное сообщение, которое дополнила меткой последователей Волдеморта – главного антагониста истории о маленьком волшебнике.
Telegram получил новое обновление
В мессенджере Telegram появились обновления, которые содержат новые полезные функции.
На Манхэттене открыли музей по сериалу "Друзья"
Отныне все поклонники сериала "Друзья" (Friends) могут посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки киноленты.