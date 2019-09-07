Главные события 6 августа: заседание Кабмина и ЦИК, Вилкул и Колесников в розыске, новый заместитель Рябошапки

Новости Украины:Гончарук созвал Кабмин. Кабмин внес правки в состав замминистров правительства. Члены ЦИК провели заседание. Вилкула и Колесникова объявили в розыск. Рябошапка назначил своего первого заместителя. Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян. Рябошапка уволил прокуроров восьми областей. В СНБО назначили нового советника Данилюка. Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open. Сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче. Украина будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу. Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера". Telegram получил новое обновление. На Манхэттене открыли музей по сериалу "Друзья".

Премьер-министр Украины созвал Кабинет министров

Кабинет министров Украины провел заседание 6 сентября, и по его итогам состоялся брифинг.

Дубилет запретил покупать блокноты с золотом

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку правительством ненужной канцелярии, среди которой и блокноты с золотым тиснением.

Кабмин внес правки в состав замминистров правительства

На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам.

Члены ЦИК провели заседание

В пятницу состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год.

Вилкула и Колесникова объявили в розыск

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск, сообщает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Рябошапка назначил своего первого заместителя

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.

Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян

Не менее 12 граждан Российской Федерации, осужденных в Украине, помилованы, сказал адвокат Валентин Рыбин.

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 6 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В СНБО назначили нового советника Данилюка

Специалиста по гражданским технологий и открытых данных Дениса Гурского назначили советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счетом 6:3, 6:1.

Сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче

Сборная Украины U-21 уступила финским сверстникам в дебютном матче отборочного турнира Евро-2021.

Украина будет претендовать на проведение юниорского чемпионата мира по футболу

Во время встречи с генсеком УЕФА Александером Чеферином в Киеве чемпион мира Александр Петраков заявил, что Украина способна провести мундиаль U17 или U20.

Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

Писательница создала загадочное сообщение, которое дополнила меткой последователей Волдеморта – главного антагониста истории о маленьком волшебнике.

Telegram получил новое обновление

В мессенджере Telegram появились обновления, которые содержат новые полезные функции.

На Манхэттене открыли музей по сериалу "Друзья"

Отныне все поклонники сериала "Друзья" (Friends) могут посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки киноленты.