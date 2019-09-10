Главные события 9 сентября: визит главы МИД Молдовы, реформы ГПУ, ЧМ по баскетболу и новый клип группы Korn

1 Вице-премьер подчеркнул, что споров с оппозицией в вопросе евроинтеграции быть не может. Европейская интеграция, закрепленная среди стратегических целей в Конституции Украины, стоит выше любых политических споров между украинскими политиками. Такое убеждение в понедельник в Брюсселе во время выступления на круглом столе под эгидой Фонда Маршалла выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

2 Народные депутаты предложили ликвидировать Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который подразумевает ликвидацию парламентской Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

3 Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, какие реформы могут коснуться органов прокуратуры.

4 В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следователями MH17. Председатель Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунна Аверсдоттир настаивает, что переданный Украиной Москве Владимир Цемах, "подозреваемое лицо" в деле катастрофы самолета рейса MH17, должен оставаться доступным для нидерландских органов, расследующих это дело.

6 Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил совладелец и председатель наблюдательного совета компании Арон Майберг во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

7 Перед вечерней тренировкой игроки и тренеры сборной Украины посетили госпиталь. Накануне товарищеского матча сборной Украины против Нигерии президент УАФ Андрей Павелко вместе с главным тренером сине-желтых Андреем Шевченко и тренером Александром Шовковским побывали в Днепропетровской областной клинической больнице, где проходят лечение раненые участники боевых действий на Донбассе.

8 Шедевру Блохина в ворота Баварии исполнилось 44 года. Триумф в Суперкубке УЕФА (1975) впечатлил весь мир. В далеком 1975-м году киевского Динамо играло в Суперкубке УЕФА с грозной мюнхенской Баварией. На тот момент Бавария была действующим обладателем Кубка чемпионов, основу которого составляли сразу несколько действующих чемпионов Евро-1972 и ЧМ-1974.

9 Стали известны все восемь сборных, которые продолжат бороться за звание чемпиона мира. Сегодня, 9 сентября, завершился второй групповой раунд Чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

10 Индийский орбитальный аппарат Chandrayaan-2, вращающийся вокруг Луны, обнаружил потерянную посадочную машину Викрама на лунной поверхности. Индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2", вращающийся вокруг Луны, обнаружил на поверхности спутника Земли потерянный аппарат "Викрам", с которым прервалась связь во время посадки. Но, по сообщениям индийских СМИ, установить с ним связь до сих пор не удается.

11 Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии. Режиссер, продюсер, руководитель кинокомпании "Магика-фильм" Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии.

12 Korn опубликовали клип на песню Can You Hear Me, а также анонсировали новый подкаст. Американская ню-метал-группа Korn опубликовала клип на новую композицию Can You Hear Me из предстоящего альбома, в котором содержится трейлер их нового подкаста.