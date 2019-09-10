Главные события 9 сентября: визит главы МИД Молдовы, реформы ГПУ, ЧМ по баскетболу и новый клип группы Korn

Вице-премьер подчеркнул, что споров с оппозицией в вопросе евроинтеграции быть не может.
Европейская интеграция, закрепленная среди стратегических целей в Конституции Украины, стоит выше любых политических споров между украинскими политиками.
Такое убеждение в понедельник в Брюсселе во время выступления на круглом столе под эгидой Фонда Маршалла выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Народные депутаты предложили ликвидировать Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который подразумевает ликвидацию парламентской Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, какие реформы могут коснуться органов прокуратуры.
В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следователями MH17.
Председатель Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунна Аверсдоттир настаивает, что переданный Украиной Москве Владимир Цемах, "подозреваемое лицо" в деле катастрофы самолета рейса MH17, должен оставаться доступным для нидерландских органов, расследующих это дело.
Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы.
Команда президента, Верховная Рада и Кабинет министров Украины заинтересованы в углублении отношений и эффективном сотрудничестве с Республикой Молдова. Об этом сообщил Руслан Стефанчук по итогам встречи с главой МИД Молдовы Нику Попеску.
В свою очередь главы МИД Украины и Молдовы обсудили отмену роуминга между странами.
Также Попеску вместе с Александром Данилюком обсудили совместные государственные проекты и вопросы энергетической безопасности.
Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил совладелец и председатель наблюдательного совета компании Арон Майберг во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Перед вечерней тренировкой игроки и тренеры сборной Украины посетили госпиталь.
Накануне товарищеского матча сборной Украины против Нигерии президент УАФ Андрей Павелко вместе с главным тренером сине-желтых Андреем Шевченко и тренером Александром Шовковским побывали в Днепропетровской областной клинической больнице, где проходят лечение раненые участники боевых действий на Донбассе.
Шедевру Блохина в ворота Баварии исполнилось 44 года. Триумф в Суперкубке УЕФА (1975) впечатлил весь мир.
В далеком 1975-м году киевского Динамо играло в Суперкубке УЕФА с грозной мюнхенской Баварией. На тот момент Бавария была действующим обладателем Кубка чемпионов, основу которого составляли сразу несколько действующих чемпионов Евро-1972 и ЧМ-1974.
Стали известны все восемь сборных, которые продолжат бороться за звание чемпиона мира.
Сегодня, 9 сентября, завершился второй групповой раунд Чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.
Индийский орбитальный аппарат Chandrayaan-2, вращающийся вокруг Луны, обнаружил потерянную посадочную машину Викрама на лунной поверхности.
Индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2", вращающийся вокруг Луны, обнаружил на поверхности спутника Земли потерянный аппарат "Викрам", с которым прервалась связь во время посадки. Но, по сообщениям индийских СМИ, установить с ним связь до сих пор не удается.
Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии.
Режиссер, продюсер, руководитель кинокомпании "Магика-фильм" Геннадий Кофман стал членом Европейской киноакадемии.
Korn опубликовали клип на песню Can You Hear Me, а также анонсировали новый подкаст.
Американская ню-метал-группа Korn опубликовала клип на новую композицию Can You Hear Me из предстоящего альбома, в котором содержится трейлер их нового подкаста.
На IFA 2019 компания Lenovo показала новые планшеты семейства Smart Tab.
Обе модели позиционируются не только как портативные устройства, но и как аксессуары, которые помогут расширить возможности умного дома.