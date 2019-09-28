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Суббота, 28.09.2019
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.
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Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.

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Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.
07:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook СНБО

Новости Украины:Секретарь СНБО покидает свою должность. Украина обходится без российского газа. Реальная зарплата растет. "Государство в смартфоне" уже ближе, а также футбол, бокс, Формула-1 в Сочи и день рождения Google и Олег Винник в Миротворце.

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Все по теме:

Газ, Формула-1, СНБО, Чернобыль, Авто, Автоспорт, Александр Данилюк, Игорь Коломойский.
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