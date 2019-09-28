Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.

1 Украина без российского газа По состоянию на 27 сентября 2019 года Украина уже в течение 1400 дней не поставляет газ для своих нужд из России.

2 Изменения в автогражданке С 21 сентября 2019 года вступает в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, согласно которого страховая защита по полисам ОСГПО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) увеличивается на 30%.

4 В Чернобыль на лодке Туристам предлагают добраться в Чернобыль специальными водными маршрутами.

5 На шаг ближе к "Государство в смартфоне" Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал команду и цели нового министерства, которое должно превратить Украину в "государство в смартфоне".

6 Рост реальной зарплаты Реальная заработная плата в Украине в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года выросла на 7,7%, по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 3,7%

7 Первый матч нового тура УПЛ В Харькове на ОСК "Металлист" завершился стартовый поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Ворскла.

8 Кличко против Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса ликвидировать «профессиональный бокс» как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине.

9 Вторая практика Гран-при Сочи Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен завершил пятничные свободные заезды на Сочи Автодроме с лучшим временем дня и отрывом 0,335 секунды от ближайшего преследователя.

10 С ДР, Google 27 сентбря у Google 21-й день рождения, и поисковик уже выпустил свой собственный праздничный Doodle.

11 Создатель фильма "Донбасс" отмечен наградой Кинорежиссер Сергей Лозница стал лауреатом государственной премии имени Александра Довженко.