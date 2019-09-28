Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, "Государство в смартфоне" и др.

Украина без российского газа
По состоянию на 27 сентября 2019 года Украина уже в течение 1400 дней не поставляет газ для своих нужд из России.
Изменения в автогражданке
С 21 сентября 2019 года вступает в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, согласно которого страховая защита по полисам ОСГПО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) увеличивается на 30%.
Данилюк уходит и при чем тут Коломойский
Александр Данилюк решил уйти с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
СМИ сообщают, что секретарь РНБО принял решение покинуть свой пост из-за Коломойского и Богдана. Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан давил на Данилюка, когда тот принимал те или иные решения.
В Чернобыль на лодке
Туристам предлагают добраться в Чернобыль специальными водными маршрутами.
На шаг ближе к "Государство в смартфоне"
Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал команду и цели нового министерства, которое должно превратить Украину в "государство в смартфоне".
Рост реальной зарплаты
Реальная заработная плата в Украине в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года выросла на 7,7%, по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 3,7%
Первый матч нового тура УПЛ
В Харькове на ОСК "Металлист" завершился стартовый поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Ворскла.
Кличко против
Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса ликвидировать «профессиональный бокс» как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине.
Вторая практика Гран-при Сочи
Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен завершил пятничные свободные заезды на Сочи Автодроме с лучшим временем дня и отрывом 0,335 секунды от ближайшего преследователя.
С ДР, Google
27 сентбря у Google 21-й день рождения, и поисковик уже выпустил свой собственный праздничный Doodle.
Создатель фильма "Донбасс" отмечен наградой
Кинорежиссер Сергей Лозница стал лауреатом государственной премии имени Александра Довженко.
Винник в Миротворце
Популярный украинский певец, который принял участие в российской акции, 26 сентября был внесен в базу сайта "Миротворец", в котором артиста окрестили как "участника российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".