Главные события 30 сентября: Задачи правительства, игорный бизнес, ПАСЕ vs Украина, мировой ВВП и др.

Кабинет министров о добрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября, о чем стало известно 30 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил,что от легализации игорного бизнеса бюджет Украины пополнится на 2,5 млрд. грн.

Президент ПАСЕ, комментируя возвращение российской делегации, заявила, что Совет Европы не место для геополитической борьбы.

В ПАСЕ разочарованы решением Украины бойкотировать осеннюю сессию, однако ожидают делегацию Украины в ближайшем времени.

Президент ПАСЕ о ситуации вокруг Украины и РФ

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Планы правительства на 5 лет

Правительство Украины в новой Программе деятельности планирует "открыть мир для украинцев" путем установления безвизового режима еще с 14 странами.

В Программе деятельности опубликованы планы по созданию региональных офисов евроинтеграции.

В целях правительства субсидировать домохозяйства, которые платят за коммуналку более 15% от всего дохода.

Правительство Украины в новой Программе деятельности средствами Министерства развития общин и территорий намерено на местный уровень передать механизмы работы с поставщиками коммунальных услуг.