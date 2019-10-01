Главные события 30 сентября: Задачи правительства, игорный бизнес, ПАСЕ vs Украина, мировой ВВП и др.

Игорный бизнес - в законе
Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября, о чем стало известно 30 сентября.
Комментарий Гончарука
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил,что от легализации игорного бизнеса бюджет Украины пополнится на 2,5 млрд. грн.
Президент ПАСЕ о ситуации вокруг Украины и РФ
В ПАСЕ разочарованы решением Украины бойкотировать осеннюю сессию, однако ожидают делегацию Украины в ближайшем времени.
Президент ПАСЕ, комментируя возвращение российской делегации, заявила, что Совет Европы не место для геополитической борьбы.
Планы правительства на 5 лет
Правительство Украины в новой Программе деятельности планирует "открыть мир для украинцев" путем установления безвизового режима еще с 14 странами.
В Программе деятельности опубликованы планы по созданию региональных офисов евроинтеграции.
В целях правительства субсидировать домохозяйства, которые платят за коммуналку более 15% от всего дохода.
Правительство Украины в новой Программе деятельности средствами Министерства развития общин и территорий намерено на местный уровень передать механизмы работы с поставщиками коммунальных услуг.
Цели Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский постановил обеспечить соблюдение 17 целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.
Мировой ВВП в сложной ситуации
Темпы роста глобальной экономики в 2020 году могут замедлиться до минимального уровня с 2012 года из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
Новые антироссийские санкции
Власти США внесли в санкционные списки связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований" три компании и два физических лица.
Помпео напомнил о вмешательстве в выборы
Американские санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина нацелены на то, чтобы не дать ему чувствовать себя комфортно и избегать американского давления, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Чемпионат мира по легкой атлетике
После трех дней соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) лидером общего зачета остается сборная США, у которой 8 медалей (4 золота и 4 серебра). Украина пока без медалей.
Свитолина на коне
Украинка Элина Свитолина взяла реванш у китаянки Ван Яфань за предыдущее поражение.
Меган Маркл сделала мужу трогательный сюрприз
Принц Гарри был приятно удивлен звонком от любимой жены во время общения с африканскими детьми в Малави.