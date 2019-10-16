Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире

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Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел брифинг

Кулеба рассказал, что следующее заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции состоится при участии высокой представительницы НАТО.

Вице-премьер не видит для своей должности необходимости права вето на законопроекты, которые не соответствуют обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и нарушают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Дмитрий Кулеба заявляет, что следующим шагом после введения безвизового режима будет интегрированное управление границей с Европейским Союзом (ЕС).

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба намерен 11 декабря посетить Брюссель.

Кулеба пообещал, что в регионах Украины откроют офисы евроинтеграции. Первыми пилотными городами станут Херсон и Харьков.