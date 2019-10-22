Утренний дайджест главных новостей Украины и мира 21 октября

Президент Украины прибыл в Японию.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита.
Зеленский выразил благодарность Японии за последовательную политику по поддержке Украины.
Помимо встречи с лидерами Японии, президент также встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
Скандал вокруг выступления "Квартала 95"
20 октября на телеканале "1+1" состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Вечерний Квартал", во время которого народную песню "Горела сосна, пылала" адаптировали к ситуации с пожаром в доме Гонтаревой.
Сама Гонтарева назвала номер юмористов стыдом, однако заявила, что в суд на "Квартал-95" подавать не будет.
Владелец холдинга Коломойский положительно отреагировал на комедийный номер, заявив, что он ему понравился, и отметил, что экс-глава НБУ зря так остро реагирует на сатирическую песню.
В правительстве также не оставили без внимания номер "Квартала". Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой и заявил, что ему стыдно за хор им.Веревки. Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что такие шутки могут нести угрозу для имиджа Украины в глазах международных партнеров, для которых Гонтарева является реформатором в банковской сфере страны.
Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук назвал эту ситуацию "дном", а экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил студию "Квартал-95" в желании угодить владельцу канала "1+1", олигарху Игорю Коломойскому.
В свою очередь, в студии "Квартал 95" заявляют, что их номера – это острая политическая сатира, несмотря на то, что это не нравится некоторым политикам.
Креативный продюсер "Квартал 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины.
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО.
Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский в понедельник днем покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
Тем временем, компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран G7 о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинениях в адрес А.В. Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию.
В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения.
По словам депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадел, приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, а также "слепое" голосование в стенах Верховной Рады вызывает у европейской стороны обеспокоенность.
Также фон Крамон отметила, что ее шокировало сказанное Зеленским в телефонном разговоре с Трампом и что "это раздражает".
Определились судьи матчей "Александрии" и "Динамо" в Лиге Европы УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судейские бригады на матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
В китайском городе Шаосин завершилось мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ в марафоне.
Украинские каноисты из Энергодара Запорожской области Людмила Бабак и Денис Давыдов завоевали три золотые награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в марафоне.
20 октября, в Украине зрители смогли увидеть 9 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019".
Организаторы предложили участникам вспомнить свое детство и поделиться со зрителями своими историями.
Звезда шестой части "Терминатора" Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом сериале от НВО.
Маккензи Дэвис и Химеш Патель сыграют главные роли в предстоящей экранизации сериала "Станция одиннадцать" от HBO Max .
Искусственный интеллект может за секунды посчитать количество людей в толпе.
Исследователи из Германского центра авиации и космонавтики разработали метод, использующий ИИ, который может улучшить подсчет людей в толпе.