Утренний дайджест главных новостей Украины и мира 21 октября

Помимо встречи с лидерами Японии, президент также встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером .

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Скандал вокруг выступления "Квартала 95"

20 октября на телеканале "1+1" состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Вечерний Квартал", во время которого народную песню "Горела сосна, пылала" адаптировали к ситуации с пожаром в доме Гонтаревой.

Сама Гонтарева назвала номер юмористов стыдом, однако заявила, что в суд на "Квартал-95" подавать не будет.

Владелец холдинга Коломойский положительно отреагировал на комедийный номер, заявив, что он ему понравился, и отметил, что экс-глава НБУ зря так остро реагирует на сатирическую песню.

В правительстве также не оставили без внимания номер "Квартала". Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой и заявил, что ему стыдно за хор им.Веревки. Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что такие шутки могут нести угрозу для имиджа Украины в глазах международных партнеров, для которых Гонтарева является реформатором в банковской сфере страны.

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук назвал эту ситуацию "дном", а экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил студию "Квартал-95" в желании угодить владельцу канала "1+1", олигарху Игорю Коломойскому.

В свою очередь, в студии "Квартал 95" заявляют, что их номера – это острая политическая сатира, несмотря на то, что это не нравится некоторым политикам.