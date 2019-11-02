Скачать
Суббота, 02.11.2019
Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА
Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА
В Австрии запретили курение в заведениях общепита
В Австрии запретили курение в заведениях общепита
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА

Смотрите фото (15)
Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА
07:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Макрона раскритиковали за его слова. Глава МИД Финляндии Пекка Гаависто прибыл в Киев. Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА. Глава Минздрава решила уволить всех советников.

  • 1

    Макрон говорит, что предпочитает иммигрантов из Гвинеи "украинским бандам"

    Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес.

    Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинцев.

  • 2

    Глава МИД Финляндии прибыл в Киев

    Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто прибыл в Киев, откуда отправится на восток Украины и посетит линию разграничения.

  • 3

    Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

    Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

  • 4

    Глава Минздрава решила уволить всех советников

    Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех своих советников, заявила она в интервью изданию ВВС News Украина.

  • 5

    Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны

    Внутренний аудит в Министерстве обороны Украины соответствует международным стандартам всемирного Института внутренних аудиторов.

  • 6

    Тайсон Фьюри попытался унизить Владимира Кличко

    Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поединка в WWE против Брона Строумэна сказал, что рэстлер победил бы Владимира Кличко.

  • 7

    Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA

    Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке 3-го тура группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне, одержала победу над американкой Софьей Кенин

  • 8

    Макгрегору выписали штраф

    Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.

  • 9

    Моуринью рассказал, какой клуб хочет тренировать

    Моуринью пребывает в поисках рабочего места с декабря 2018 года после увольнения с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

  • 10

    Дебютному голу Роналду за МЮ исполнилось 16 лет

    Великий португальский форвард Криштиану Роналду 1 ноября 2003 года забил свой дебютный гол в составе Манчестер Юнайтед.

  • 11

    Рианна представила серию великолепных украшений для темнокожих женщин

    Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time. 

  • 12

    На кинофестивале в Нидерландах покажут три украинских фильма

    На Eastern Neighbours Film Festival в Нидерландах покажут три новых украинских фильма.

  • 13

    Bon Jovi выпустил сингл "Unbroken" для документального фильма

    Американская группа Bon Jovi выпустила новую песню Unbroken, которая была написана для документального фильма Джоша Аронсона "To Be of Service" ("Быть на службе").

  • 14

    My Chemical Romance проведут первый концерт с 2013 года

    Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении и анонсировала концерт. Соответствующая афиша с надписью "Возвращение" опубликована в Twitter коллектива - концерт состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Мигранты, Франция, Владимир Кличко, Элина Свитолина, Тайсон Фьюри, МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, МИД Финляндии, Эммануэль Макрон, Зоряна Скалецкая, Пекка Гаависто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
04 В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
05 В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео о протестах в Ираке: Правительству нужно прислушаться к народу
Помпео: Правительству Ирака нужно прислушаться к народу
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Грузовик с 39 трупами: жертвы были вьетнамцами
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь