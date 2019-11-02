Итоги дня 1 ноября: "Скандал" с Макроном, глава МИД Финляндии в Украине, новый глава Тернопольской ОГА

1 Макрон говорит, что предпочитает иммигрантов из Гвинеи "украинским бандам" Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес. Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинцев.

2 Глава МИД Финляндии прибыл в Киев Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто прибыл в Киев, откуда отправится на восток Украины и посетит линию разграничения.

3 Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

4 Глава Минздрава решила уволить всех советников Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех своих советников, заявила она в интервью изданию ВВС News Украина.

5 Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны Внутренний аудит в Министерстве обороны Украины соответствует международным стандартам всемирного Института внутренних аудиторов.

6 Тайсон Фьюри попытался унизить Владимира Кличко Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поединка в WWE против Брона Строумэна сказал, что рэстлер победил бы Владимира Кличко.

7 Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке 3-го тура группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне, одержала победу над американкой Софьей Кенин.

8 Макгрегору выписали штраф Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.

9 Моуринью рассказал, какой клуб хочет тренировать Моуринью пребывает в поисках рабочего места с декабря 2018 года после увольнения с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

10 Дебютному голу Роналду за МЮ исполнилось 16 лет Великий португальский форвард Криштиану Роналду 1 ноября 2003 года забил свой дебютный гол в составе Манчестер Юнайтед.

11 Рианна представила серию великолепных украшений для темнокожих женщин Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time.

12 На кинофестивале в Нидерландах покажут три украинских фильма На Eastern Neighbours Film Festival в Нидерландах покажут три новых украинских фильма.

13 Bon Jovi выпустил сингл "Unbroken" для документального фильма Американская группа Bon Jovi выпустила новую песню Unbroken, которая была написана для документального фильма Джоша Аронсона "To Be of Service" ("Быть на службе").