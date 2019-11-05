Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко

Нардеп от " Европейской солидарности" Ирина Луценко подала заявление о прекращении полномочий.
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.
Юрий Луценко подтвердил, что его жена написала заявление о сложении депутатских полномочий в связи с болезнью.
Годовщина смерти Гандзюк
31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября 2018 года.
Мать херсонской активистки Надежда Гандзюк в годовщину гибели дочери выразила недовольство расследованием ее дела.
4 ноября акция памяти Екатерины Гандзюк прошла в свыше 40 городах Украины и всего мира.
"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативный план достижения мира.
Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" представил "Украинскую доктрину безопасности и мира", которая содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.
МИД Украины направило России ноту с требованием отдать захваченные в районе Керченского пролива корабли ВМС ВСУ.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинское МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018г.
Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", но не получила никакого ответа.
Из-за обстрелов возле Новотошковского пришлось эвакуировать школьников.
Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали.
Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.
Теперь уже бывший главный тренер Баварии Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.
Деннис Бонавентуре может перейти в АПЛ.
Топ-клуб Англии хочет купить экс-форварда Зари
В Харькове состоялся масштабный турнир WWFC 16: собрали для вас все самое интересное.
На арене СК «Локомотив» в Харькове прошёл международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16, в рамках которого состоялось 10 поединков, а главным событием стали два титульных боя с участием харьковчан.
Украинка MARUV получила премию MTV как лучшая российская певица.
В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA.
Франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре ушла из жизни в возрасте 80 лет.
В Швейцарии, 2 ноября, в 80-летнем возрасте умерла актриса и певица Мари Лафоре. Умерла в городе Женолье, где проживала после того, как завершила певческую карьеру. В последний раз на сцену вышла в Париже в 2005 году.
Hollywood Film Awards 2019: имена всех лауреатов
Первое воскресенье ноября отличилось в США громкими представлениями и церемониями. Так, накануне, 3 ноября, в Лос-Анджелесе отгремела премия Hollywood Film Awards 2019.
Кинолента "Кохання", режиссером которого является Никита Лиськов, получил "Золотого голубя".
Анимационный фильм Никиты Лиськова получил "Золотого голубя" на кинофестивале Dok Leipzig-2019. Лента рассказывает об отношениях между людьми с помощью звуков.