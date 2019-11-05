Итоги дня 4 ноября: годовщина смерти Гандзюк и заявление Луценко

2 Годовщина смерти Гандзюк 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября 2018 года. Мать херсонской активистки Надежда Гандзюк в годовщину гибели дочери выразила недовольство расследованием ее дела. 4 ноября акция памяти Екатерины Гандзюк прошла в свыше 40 городах Украины и всего мира.

3 "Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативный план достижения мира. Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" представил "Украинскую доктрину безопасности и мира", которая содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

4 МИД Украины направило России ноту с требованием отдать захваченные в районе Керченского пролива корабли ВМС ВСУ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинское МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018г. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", но не получила никакого ответа.

5 Из-за обстрелов возле Новотошковского пришлось эвакуировать школьников. Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали.

6 Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге. Теперь уже бывший главный тренер Баварии Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.

7 Деннис Бонавентуре может перейти в АПЛ. Топ-клуб Англии хочет купить экс-форварда Зари

8 В Харькове состоялся масштабный турнир WWFC 16: собрали для вас все самое интересное. На арене СК «Локомотив» в Харькове прошёл международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16, в рамках которого состоялось 10 поединков, а главным событием стали два титульных боя с участием харьковчан.

9 Украинка MARUV получила премию MTV как лучшая российская певица. В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA.

10 Франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре ушла из жизни в возрасте 80 лет. В Швейцарии, 2 ноября, в 80-летнем возрасте умерла актриса и певица Мари Лафоре. Умерла в городе Женолье, где проживала после того, как завершила певческую карьеру. В последний раз на сцену вышла в Париже в 2005 году.

11 Hollywood Film Awards 2019: имена всех лауреатов Первое воскресенье ноября отличилось в США громкими представлениями и церемониями. Так, накануне, 3 ноября, в Лос-Анджелесе отгремела премия Hollywood Film Awards 2019.