Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе

1 Разведение сил в районе Золотого Разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил прошло вовремя и без инцидентов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и встречи с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.

2 Украина против РФ в международном суде ООН Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

3 Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма предложил рассмотреть возможность открытия в Украине R&D-центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По мнению Зеленского, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

4 Украина подписала безвизовый режим с Монголией В посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз. Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

5 ВИЧ: ученые сделали важное заявление Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет. Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М. Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

6 Александрийский патриархат признал ПЦУ Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

7 Разведение сил сорвала вражеская сторона Боевики сорвали процесс разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил. "Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области", - сказано в сообщении.

8 Украинцы написали диктант национального единства В пятницу, 8 ноября, в Украине прошел радиодиктант национального единства, который ежегодно проводят ко Дню украинской письменности и языка. В этом году конкурс проводится уже в девятнадцатый раз. Участие в нем принимают украинцы по всему миру.

9 Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2 Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС. Перед принятием решения по директиве фракция правой партии "Альтернатива для Германии" выразила сомнение в наличии кворума и запросила поименного голосования. В ходе поименного голосования выяснилось, что проголосовали только 133 парламентария при необходимых 355 голоса.

10 За Дубневича внесли 100 миллионов залога За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн грн еще до объявления решения Апелляционной палаты ВАС об избрании ему меры пресечения, однако его защита не знает где он находится.

12 Определен лучший игрок недели в Лиге Европы Нападающий испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.

13 Герой матча Реал - Галатасарай - лучший игрок недели в Лиге чемпионов Нападающий «Реала» Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Также в числе претендентов на эту награду были: защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.

14 Оззи Осборн выпустил сингл "Under the Graveyard" Британский рок-музыкант Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием Under the Graveyard. Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

15 Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое принесло мировую славу членам семьи Кардашян-Дженнер. Об этом старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер Кортни заявила в интервью изданию Entertainment Tonight. По ее словам, она хочет больше времени проводить с детьми. Но, как интригует дочь Крис Дженнер, она может вернется в следующем, 18 сезоне.

16 Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Чорний ворон". После невероятного успеха в прокате драматический бестселлер "Чорний ворон" Василия Шкляра получил свою первую экранизацию в виде полнометражного фильма.