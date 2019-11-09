Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе

Разведение сил в районе Золотого
Разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил прошло вовремя и без инцидентов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и встречи с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.
Украина против РФ в международном суде ООН
Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма предложил рассмотреть возможность открытия в Украине R&D-центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По мнению Зеленского, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
В посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз. Соглашение от правительства Украины подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет. Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М. Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.
Александрийский патриархат признал ПЦУ
Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).
Разведение сил сорвала вражеская сторона
Боевики сорвали процесс разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил. "Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области", - сказано в сообщении.
Украинцы написали диктант национального единства
В пятницу, 8 ноября, в Украине прошел радиодиктант национального единства, который ежегодно проводят ко Дню украинской письменности и языка. В этом году конкурс проводится уже в девятнадцатый раз. Участие в нем принимают украинцы по всему миру.
Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС. Перед принятием решения по директиве фракция правой партии "Альтернатива для Германии" выразила сомнение в наличии кворума и запросила поименного голосования. В ходе поименного голосования выяснилось, что проголосовали только 133 парламентария при необходимых 355 голоса.
За Дубневича внесли 100 миллионов залога
За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн грн еще до объявления решения Апелляционной палаты ВАС об избрании ему меры пресечения, однако его защита не знает где он находится.
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Всемирная федерация каратэ (WKF) в разделе "All Time Ranking" признала украинскую каратистку Анжелику Терлюгу лучшей всех времен в своей категории. 27-летняя одесситка по итогам сезона набрала 19 114 очков. Ближайшая преследовательница итальянка Сара Кардин имеет 18 582 балла.
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Нападающий испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.
Герой матча Реал - Галатасарай - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Также в числе претендентов на эту награду были: защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.
Оззи Осборн выпустил сингл "Under the Graveyard"
Британский рок-музыкант Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием Under the Graveyard. Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян"
Кортни Кардашян решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое принесло мировую славу членам семьи Кардашян-Дженнер. Об этом старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер Кортни заявила в интервью изданию Entertainment Tonight. По ее словам, она хочет больше времени проводить с детьми. Но, как интригует дочь Крис Дженнер, она может вернется в следующем, 18 сезоне.
Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон"
Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Чорний ворон". После невероятного успеха в прокате драматический бестселлер "Чорний ворон" Василия Шкляра получил свою первую экранизацию в виде полнометражного фильма.
Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
Популярная 32-летняя американская модель Эшли Грэм недавно сообщила фанатам о своей первой беременности. Однако пол ребенка решила рассказать чуть позже, подержав интригу.