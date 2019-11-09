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Суббота, 09.11.2019
Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе
Итоги дня 8 ноября: Суд ООН и разведение войск на Донбассе
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Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе

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Итоги дня 8 ноября: Международный суд ООН, разведение войск на Донбассе
07:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский встретился с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, Александрийский патриархат признал ПЦУ.

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Лига Европы, ООН, Лига Чемпионов, Донбасс, ВСУ, Оззи Осборн, Бундестаг, Владимир Зеленский, Международный суд ООН, Джек Ма, ПЦУ, Разведение войск на Донбассе, Александрийский патриархат.
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