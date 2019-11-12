Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ

1 Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров Украины. Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров Украины.

2 "Нафтогаз" в ноябре повысил цену для населения. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

3 Суд арестовал на два месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала Марченко. Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

4 Президент планирует вынести вопрос продажи земли иностранцам на референдум. В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме.

5 Кризис коалиции Молдовы: Санду предложила выход, социалисты его отвергли Премьер-министр Молдовы Майя Санду предложила социалистам новый вариант выхода из сложившегося кризиса в коалиции.

7 Украина выиграла два «золота» на чемпионате мира. В Южной Корее завершился чемпионат мира по самбо. В последний день украинцы пополнили медальную копилку еще двумя наградами - Анастасия Сапсай взяла «золото» в категории более 80 кг, а Петр Давыденко стал третьим в категории до 90 кг.

8 В Шушене определится состав женской сборной на первый этап Кубка мира. Сестры Семеренко и еще 11 спортсменов вошли в сборную Украины по биатлону для участия в традиционном турнире, который состоится 16-17 ноября в норвежском Шушене.

9 Победители People’s Choice Awards 2019: полный список People’s Choice Awards- это премия которая присуждается фильмам, телешоу, музыкантам и артистам по итогам зрительского голосования. Ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском Лос-Анджелесе.

10 Елена Зеленская снялась для декабрьского выпуска глянца, который выйдет в продажу с 18 ноября. Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена впервые снялась для обложки популярного глянцевого журнала Vogue Ukraine.

11 Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов. Киноленту "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, которую номинировали на премию Оскар-2020, признали самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов.

12 Антиутопия "Атлантида" по достоинству оценили в Беларуси. "Атлантида" Валентина Васяновича получила Гран-при 26 Минского международного кинофестиваля "Листапад", который проходил с 1 по 8 ноября.