Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка

1 Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по правам ребенка Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом. Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

3 В "Слуге народа" подчеркнули, что на данный момент повышение прожиточного минимума невозможно. В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум.

4 Адвокат семей Небесной Сотни Закревская рассказала, почему отказалась работать в ГПУ. Есть опасность, что пока парламент будет принимать необходимые поправки в законодательство, в Генпрокуратуре не останется следователей, работавших над "делами Майдана". Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, голодает уже четвертые сутки.

5 Украинская делегация в Канаде встретилась с лидером парламентской оппозиции. Канадские партии, независимо от позиции в политическом спектре, активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

6 Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар пообщался с Послом Хорватии в Украине. Хорватия готова поделится своим опытом по реинтеграции деокупированных территорий.

7 Полная запись чемпионского боя-реванша Деонтей Уайлдер - Луис Ортис. В Лас-Вегасе в ночь с 23 на 24 ноября состоялся чемпионский бой-реванш между непобежденным американским боксером Деонтеем Уайлдером (42–0–1, 41 KO) и кубинцем Луисом Ортисом (31–2, 26 KO).

8 В заключительном матче 15-го тура Favbet Лиги Динамо на НСК Олимпийский обыграло Мариуполь со счетом 3:0. В середине первого тайма Динамо вышло вперед после точного удара Виталия Буяльского. На 77-й минуте Виктор Цыганков удвоил преимущество киевлян. Спустя пять минут Беньямин Вербич установил окончательный счет встречи.

9 Житомир, Киев-Баскет и Химик вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Сегодня состоялись завершающие матчи 1/8 финала Кубка Украины, которые определили последних участников будущего четвертьфинала. В следующий этап вышли Житомир, Киев-Баскет и Химик.

10 Пидручный без промахов взял золото на турнире в Швеции Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте на открытом чемпионате Швеции, преодолев всю дистанцию за 22.51,3.

11 Украинский спортивные гимнасты выиграли четыре медали во второй день этапа Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия). Игорь Радивилов завоевал золотую медаль в опорном прыжке, показав результат 14.849 балла.

12 Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса Юная исполнительница Вики Габор с песней "Superhero" получила главный приз - хрустальный микрофон.