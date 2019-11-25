Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка

Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по правам ребенка Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом.
Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк.
Сухогруз запросил медицинскую помощь 57-летнему моряку, который получил травму во время шторма.
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что консул установил контакт с судовладельцем и полицией.
В "Слуге народа" подчеркнули, что на данный момент повышение прожиточного минимума невозможно.
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум.
Адвокат семей Небесной Сотни Закревская рассказала, почему отказалась работать в ГПУ.
Есть опасность, что пока парламент будет принимать необходимые поправки в законодательство, в Генпрокуратуре не останется следователей, работавших над "делами Майдана".
Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, голодает уже четвертые сутки.
Украинская делегация в Канаде встретилась с лидером парламентской оппозиции.
Канадские партии, независимо от позиции в политическом спектре, активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.
Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар пообщался с Послом Хорватии в Украине.
Хорватия готова поделится своим опытом по реинтеграции деокупированных территорий.
Полная запись чемпионского боя-реванша Деонтей Уайлдер - Луис Ортис.
В Лас-Вегасе в ночь с 23 на 24 ноября состоялся чемпионский бой-реванш между непобежденным американским боксером Деонтеем Уайлдером (42–0–1, 41 KO) и кубинцем Луисом Ортисом (31–2, 26 KO).
В заключительном матче 15-го тура Favbet Лиги Динамо на НСК Олимпийский обыграло Мариуполь со счетом 3:0.
В середине первого тайма Динамо вышло вперед после точного удара Виталия Буяльского. На 77-й минуте Виктор Цыганков удвоил преимущество киевлян. Спустя пять минут Беньямин Вербич установил окончательный счет встречи.
Житомир, Киев-Баскет и Химик вышли в 1/4 финала Кубка Украины.
Сегодня состоялись завершающие матчи 1/8 финала Кубка Украины, которые определили последних участников будущего четвертьфинала. В следующий этап вышли Житомир, Киев-Баскет и Химик.
Пидручный без промахов взял золото на турнире в Швеции
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте на открытом чемпионате Швеции, преодолев всю дистанцию за 22.51,3.
Украинский спортивные гимнасты выиграли четыре медали во второй день этапа Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия).
Игорь Радивилов завоевал золотую медаль в опорном прыжке, показав результат 14.849 балла.
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса
Юная исполнительница Вики Габор с песней "Superhero" получила главный приз - хрустальный микрофон.
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев.