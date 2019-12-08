Итоги дня 7 декабря: заседание СНБО перед "нормандским саммитом" и "нулевой вариант" в газовых переговорах

2 До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже. По состоянию на 19.00 субботы, 7 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми.

3 Филарет обещает бороться за Киевский патриархат до последнего. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет отреагировал на решение Священного синода церкви создать для него религиозную организацию в форме миссии в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата". Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в свою очередь напомнил, что после образования Православной церкви Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата больше не существует.

4 Медведев считает, что решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту". Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту", решение должно быть выгодным для двух сторон, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь напомнил, что не может отозвать новый иск против Газпрома без компенсации.

5 Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса Clash On The Dunes, главным событием которого стал реванш Энди Руис - Энтони Джошуа.

6 В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на "Этихад" принимал "Манчестер Юнайтед". Манкунианское дерби прошло на стадионе "Этихад" и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

7 7 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла мужская эстафетная гонка. Сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону. Второе место заняла команда Франции. На последнем этапе Мартен Фуркад не смог отыграть 7 секунд у Йоханнеса Бе.

8 Малиновский вышел на замену и пушечным ударом сравнял счет под занавес первого тайма. В рамках 15-го тура Серии А "Аталанта" принимала "Верону". Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский отметился забитым голом на 44-й минуте встречи - украинец эффектным ударом сравнял счет в матче. Голевую передачу на Малиновского отдал голландский защитник "Аталанты" Гатебур.

9 Американская певица Билли Айлиш представила новый видеоклип на песню "xanny". 17-летняя певица Билли Айлиш, которая возглавила рейтинг итогов 2019 года музыкального сервиса Shazam и стала "Певицей года" по версии Apple Music Awards, представила новый видеоклип на песню "xanny".

10 Во время разговора с журналистами Наталья Могилевская рассказала, почему в ее творчестве сейчас так много мужчин. По словам звезды, каждая девушка только в статусе невесты может без зазрения совести рассматривать других мужчин.

11 Самое авторитетное и известное экономическое издание суммировало годовые заработки певцов и назвало десятку тех, кто обогатился больше всего. Уже второй раз за пять лет рейтинг возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт. В этой борьбе она оставила позади главного конкурента рэпера Канье Уэста.