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Понедельник, 13.01.2020
Итоги дня 12 января: задержание убийц Окуевой, протесты в Иране и совещание в королевской семье
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Итоги дня 12 января: задержание убийц Окуевой, протесты в Иране и совещание в королевской семье

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Итоги дня 12 января: задержание убийц Окуевой, протесты в Иране и совещание в королевской семье
07:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой. Протесты в Иране. Обстрелы в Ираке. Увеличение пособий. Совещание королевской семьи и другие.

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Иран, Ирак, Протесты, Принц Гарри, Амина Окуева, Нацполиция, Меган Маркл.
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