Итоги дня 12 января: задержание убийц Окуевой, протесты в Иране и совещание в королевской семье

1 Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой. Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году. Одним из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой является организатор этого преступления.

2 В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ В Иране в воскресенье возобновились протесты. Люди требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января. Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, выступающих против нынешней власти.

3 Крушение самолета является не рядовым случаем, поэтому Иран планирует обсудить размер компенсации с Украиной. Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

4 Авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу. Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. США не ожидают атак со стороны Ирана, готовы к переговорам без предварительных условий.

5 В Кабмине анонсировали увеличение пособий на детей с инвалидностью. В Кабинете министров рассказали, как в течение текущего года будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А первой группы с надбавкой на уход.

6 Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера Руководство Барселоны рассматривает несколько вариантов нового главного тренера после отказа Хави возглавить Блаугранас

7 Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду. По информации Sunday Mirror, руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста.

8 Гасперини остался не очень доволен игрой Малиновского. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Руслана Малиновского в матче Серии А против Интера (1:1).

9 Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер во время преодоления седьмого спецучастка ралли-марафона "Дакар-2020". 12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка ралли "Дакар" скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.

10 Королевская семья пытается помочь герцогам Сассекским после их резонансного заявления о сложении полномочий. Елизавета II запланировала большое семейное совещание, на которое пригласила и принца Гарри. По словам инсайдеров, внук Ее Величества принял приглашение. Супруги, нарушившие все действующие нормы королевского семейства, уже получили волну осуждения общественности. Теперь настало время представителям семьи высказать собственное мнение. Первым на это решился принц Уильям.