Итоги дня 20 января: глава ОБСЕ в Украине, встреча Зеленского с представителем президента Ирана и эпидемия в Китае

1 Глава украинского государства почтил память погибших "киборгов". Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром принял участие в мероприятиях памяти "киборгов" - военнослужащих, которые в этот день в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины.

3 В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Тегеране украинского самолета, и подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы. Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины.

4 Порошенко посетил ГБР и получил повестки на допросы по трем уголовным делам. Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы получить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

6 Новак Джокович одержал 900-ю победу Новак Джокович стал шестым теннисистом в истории, кому удалось выиграть 900 матчей карьере.

7 Леся Цуренко покидает Australian Open после первой же игры. Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает Australian Open после первой же игры, в которой она в трех сетах уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

8 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи В товарищеском матче Динамо Киев встречались против азербайджанского Нефтчи и сумели одержать победу.

10 Роман Яремчук перенес операцию Украинский нападающий Гента Роман Яремчук успешно перенес хирургическое вмешательство на ахилле.

11 Герцог Сассекский выступил с официальной речью и заверил, что хотел продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может. Вчера, 19 января, принц Гарри впервые после обнародования скандального заявления публично обосновал решение отойти от королевской семьи во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона.

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