Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины

2 Президент Украины Владимир Зеленский на утро 18 февраля созвал заседание СНБО. На заседании Совета национальной безопасности (СНБО) принимали решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром. Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны". Алексей Данилов считает, что РФ не заинтересована в "нормандской" встрече в апреле.

3 Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ

4 Численность жителей Украины сократилось до 41,9 миллионов человек. Численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

5 В "Слуге народа" прогнозируют, что рассмотрение правок к земельному закону может занять до 3 месяцев. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.

6 Глава МИД Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 20 февраля поднимет вопрос о введении миротворцев на всю временно оккупированную территорию Донбасса.

7 Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио. Украинский метатель молота Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

8 Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера. Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри намекнул, что закончит карьеру, если победит действующего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

9 Футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство Суд вынес приговор футболисту Джозефу Тревору, выступавшему за полупрофессиональную команду Ньюкасл Таун. Игрок приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

10 Игрок Тоттенхэма сломал руку и перенесет операцию Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки в матче с Астон Виллой (3:2)

11 Свитолина проиграла Брэйди на старте турнира WTA в Дубае. Первая "ракетка" Украины и шестая теннисистка планеты Элина Свитолина неудачно стартовала во вторник на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.

12 Букингемский дворец официально подтвердил слухи о разрыве еще одного брака в семье Елизаветы II. В официальном заявлении говорится, что племянник королевы и сын ее покойной сестры Маргарет решил развестись. Дэвид Армстронг-Джонс и его жена Серена приняли совместное решение, поэтому скандалов вокруг этого события не ожидается.

13 Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. 18 февраля, на юбилейном Берлинском кинофестивале (Berlinale) состоялась мировая премьера картины "Номера" по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова. В сети появился трейлер фильма.

14 APrize-2020 объявила десятку финалистов украинской музыкальной премии. Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом года APrize-2020, которую учредило радио "Аристократы".

15 Рэпер Ponomariovv презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства. Редактор "UA:Перший", рэпер Ponomariovv (Виктор Пономарев) презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства - шесть лет назад, с 18 по 21 февраля 2014-го на Майдане убили более 100 человек.

16 Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены. Американская компания Apple, большая часть производства которое расположенга в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.