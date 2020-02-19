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Среда, 19.02.2020
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Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины

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Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Наступление боевиков на Донбассе. Заседание СНБО. Сурков ушел в отставку. Численность жителей Украины сокращается.

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Донбасс, СНБО, Владимир Зеленский, ОРДЛО, ООС.
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