Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины

Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя.
Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.
Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.
Хомчак связал атаку оккупантов с годовщиной боев за Дебальцево.
Все украинские позиции в районе Золотого, где 18 февраля пророссийские боевики совершили атаку, остаются под контролем вооруженных сил.
Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует от Зеленского вернуть украинских военных на ранее покинутые ими позиции в районах разведения сил и средств на Донбассе.
По факту обстрелов позиций подразделений Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов Луганской области открыто уголовное производство.
Европейский Союз встревожен сегодняшней эскалацией ситуации на Донбассе и ожидает от России, что она в полной мере немедленно использует свое влияние на боевиков.
Президент Украины Владимир Зеленский на утро 18 февраля созвал заседание СНБО.
На заседании Совета национальной безопасности (СНБО) принимали решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром.
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".
Алексей Данилов считает, что РФ не заинтересована в "нормандской" встрече в апреле.
Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ
Численность жителей Украины сократилось до 41,9 миллионов человек.
Численность населения Украины в 2019 году уменьшилась на 250,8 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 января 2020 составила 41 млн 902 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В "Слуге народа" прогнозируют, что рассмотрение правок к земельному закону может занять до 3 месяцев.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.
Глава МИД Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 20 февраля поднимет вопрос о введении миротворцев на всю временно оккупированную территорию Донбасса.
Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.
Украинский метатель молота Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).
Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри намекнул, что закончит карьеру, если победит действующего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.
Футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство
Суд вынес приговор футболисту Джозефу Тревору, выступавшему за полупрофессиональную команду Ньюкасл Таун. Игрок приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.
Игрок Тоттенхэма сломал руку и перенесет операцию
Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки в матче с Астон Виллой (3:2)
Свитолина проиграла Брэйди на старте турнира WTA в Дубае.
Первая "ракетка" Украины и шестая теннисистка планеты Элина Свитолина неудачно стартовала во вторник на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.
Букингемский дворец официально подтвердил слухи о разрыве еще одного брака в семье Елизаветы II.
В официальном заявлении говорится, что племянник королевы и сын ее покойной сестры Маргарет решил развестись. Дэвид Армстронг-Джонс и его жена Серена приняли совместное решение, поэтому скандалов вокруг этого события не ожидается.
Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии.
18 февраля, на юбилейном Берлинском кинофестивале (Berlinale) состоялась мировая премьера картины "Номера" по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова. В сети появился трейлер фильма.
APrize-2020 объявила десятку финалистов украинской музыкальной премии.
Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом года APrize-2020, которую учредило радио "Аристократы".
Рэпер Ponomariovv презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства.
Редактор "UA:Перший", рэпер Ponomariovv (Виктор Пономарев) презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства - шесть лет назад, с 18 по 21 февраля 2014-го на Майдане убили более 100 человек.
Поставки iPhone во всем мире будет временно ограничены.
Американская компания Apple, большая часть производства которое расположенга в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.
Богатейший человек в мире создаст специальный климатический фонд.
Основатель компании Amazon Джефф Безос объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата.