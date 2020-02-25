Итоги дня 24 февраля: восстановление Насирова в должности, Пристайко в ООН и вакцина от коронавируса

1 Шестой апелляционный админсуд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС. Шестой апелляционный административный суд подтвердил восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), свидетельствует постановление суда от 17 февраля 2020 года.

3 Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%. Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составит 3,948 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/куб. м).

4 Пристайко в Совете ООН призвал прилагать больше усилий для прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал международное сообщество прикладывать больше усилий, чтобы прекратить нарушения прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Украины, а также освободить незаконно заключенных украинцев.

5 Следователи по делу о катастрофе MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету. Международная следственная группа, расследующая дело о катастрофе самолета рейса MH17 (JIT), сообщила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

6 Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки. Сейчас молодая семья не может позволить себе купить квартиру в кредит из-за высоких процентов. Задача правительства - чтобы банки кредитовали максимум под 10%. При этом, проводить выплату ипотеки в украинских условиях невозможно.

7 В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО. В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО, заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин.

8 Украинская теннисистка продолжает находиться в поисках своей лучшей игры. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе после первого матча.

9 Президент "Динамо" недоволен организацией игры с "Ворсклой". Президент «Динамо» Игорь Суркис в программе «Проуфтбол» раскритиковал УАФ за матч без зрителей против «Ворсклы» (2:1).

10 В связи с коронавирусом в Италии отменили три футбольных матча серии А. Правительство Италии в связи с распространяющимся коронавирусом отменило спортивные мероприятия в Ломбардии и Венето, в том числе три футбольных матча серии А.

11 Хирн хочет организовать бой Джошуа - Фьюри Промоутер Эдди Хирн твердо намерен организовать объединительный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

12 Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на чемпионате мира и отметил, что он может стать его последним. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на чемпионате мира и отметил, что он может стать его последним.

13 25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки. В канун памятной даты маленькие представители Творческой школы Павла Табакова представили особый трек, написанный на основе стихотворения литератора.

15 После смерти Кирка Дугласа все его сбережения будут направлены на благотворительность. Легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, который ушел из жизни 5 февраля 2020 года, не оставил наследства для своих немалоизвестных детей.