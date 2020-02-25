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Вторник, 25.02.2020
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Итоги дня 24 февраля: восстановление Насирова в должности, Пристайко в ООН и вакцина от коронавируса

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Итоги дня 24 февраля: восстановление Насирова в должности, Пристайко в ООН и вакцина от коронавируса
07:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Восстановление Насирова в должности. В Китае говорят о вакцине от коронавируса. Снижение цены на газ. Пристайко в Совете ООН. Новая военная стратегия Украины и другое.

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Китай, Цена на газ, Коронавирус, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук, MH17, Роман Насиров.
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