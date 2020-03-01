Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады

Совет безопасности ООН провел срочное заседание относительно обострения вооруженного противостояния в Сирии.
В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.
Минобороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию Javelin для Украины.
Три депутата от "Слуги народа" за полгода не подали ни единого законопроекта.
Прошло полгода работы Верховной Рады Украины девятого созыва, которая начала свою работу 29 августа 2019.
Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Греческая полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты относительно мигрантов, которые собрались на ее границе с Турцией и требовали пустить их на фоне обострения кризиса в Сирии и "открытия границ" Турцией.
Австрия готова усилить охрану границ ЕС и своей собственной границы на фоне риска начала нового миграционного кризиса.
Верховная Рада в среду, 4 марта, соберется на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского.
На внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, помимо вопросов, связанных с Кабинетом министров, будут рассмотрены вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции.
Верховная Рада не рассматривает кандидатуру Тигипко на какую-либо должность в Кабмине.
О кандидатуре Сергея Тигипко в Кабинете министров не идет речи, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
По данным СМИ, действующий премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке.
США и Талибан подписали мирное соглашение в Катаре.
Представители США и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Дохе историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.
Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги
Матч Хоффенхайм - Бавария запомнится скандалом.
Шахтер несмотря на нервную игру с Бенфикой сумел стать лучшим в одном из ключевых показателей во всей ЛЕ.
Шахтер стал лучшей командой по итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы по точности передач.
Андрей Шевченко может покинуть сборную Украины.
Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.
Деонтей Уайлдер жаждет третьего боя с Тайсоном Фьюри.
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер записал сообщение для чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.
Режиссер Роман Полански не пришел на награждение премии "Сезар"
Роман Полански, за картину "Офицер и шпион" удостоившийся премии Академии искусств и технологий кинематографа - "Сезар" - как лучший режиссер, не явился на церемонию награждения в Париже из-за скандала вокруг своего имени.
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Елена Зеленская поддерживает мировые тренды для будущего нашей планеты.
Новый клип BTS установил рекорд на YouTube
Корейская поп-группа BTS выпустила официальный музыкальный клип для песни ON из нового альбома Map of the Soul: 7.
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Глубоководное ракообразное назвали в честь группы Metallica: музыканты в восторге
Сотрудники Научно-исследовательского института Сенкенберга и Гентского университета обнаружили новый вид ракообразных, обитающих на глубинах от четырех до пяти тысяч метров.