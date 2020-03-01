Итоги дня 29 февраля: заседание ООН по Идлибу, Javelin для Украины и повестка дня внеочередного заседания Рады

В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию Javelin для Украины.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.

Минобороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров.

Прошло полгода работы Верховной Рады Украины девятого созыва , которая начала свою работу 29 августа 2019.

Три депутата от "Слуги народа" за полгода не подали ни единого законопроекта.

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Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

Греческая полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты относительно мигрантов, которые собрались на ее границе с Турцией и требовали пустить их на фоне обострения кризиса в Сирии и "открытия границ" Турцией.

Австрия готова усилить охрану границ ЕС и своей собственной границы на фоне риска начала нового миграционного кризиса.