Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко

4 В "Слуге народа" опровергают слухи о создании коалиции с ОПЗЖ. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла образование в Верховной Раде неформальной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

6 Первый титул украинки с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову.

7 Алексей Лень узнал вердикт НБА по поводу стычки с Макколлумом. Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь был оштрафован на 15 тысяч долларов за стычку с защитником Портленд Трэйл Блэйзерс Си Джеем Макколлумом.

8 Ближайший поединок нашей национальной команды вполне может состояться за закрытыми дверьми. Во Франции запретили все массовые мероприятия больше 1000 человек, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19.

9 Гранд итальянского футбола отмечает свое 112-летие. В 1908 году руководство футбольного клуба Милан приняло решение, что в структуре должны остаться лишь итальянцы. 44 иностранца, которые были уволены, спустя несколько часов создали новый футбольный клуб в Милане под названием Интернационале.