Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко

В нидерландском суде прошли слушания по катастрофе малазийского Boeing в небе над Донецком.
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Во время судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 среди обвиняемых может появиться и президент РФ Владимир Путин, что сделает его "токсичным" для международных контактов.
Председательствующий в судебном процессе по рассмотрению обвинения четырех лиц, обвиняемых в причастности к трагедии рейса МН17 судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) уверен, что для вынесения решения в деле о причастности четырех лиц к трагедии МН17 понадобиться больше времени, чем обычно – более 14 дней.
Компетентные органы Российской Федерации по запросу Нидерландов сообщили только одному из четырех подозреваемых о начале судебного процесса по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.
Во время заседания суда по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 были зачитаны имена всех 298 погибших.
Риск пандемии COVID-19 увеличился и она стала реальной.
В Женеве гендиректор ВОЗ заявил, что риск того, что коронавирус станет мировой пандемией "очень реальный".
На территории Европейского Союза больше не осталось стран, в которых не обнаружили коронавируса COVID-19.
В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирусом и определит, правильно ли его лечат.
ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти, в результате 9 марта цены на нефть упали на 30%.
Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Американские биржи открылись падением на 7%.
После обрушения мировых цен на нефть в России курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 9.20 по киевскому времени.
В "Слуге народа" опровергают слухи о создании коалиции с ОПЗЖ.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла образование в Верховной Раде неформальной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".
9 марта день рождения Тараса Шевченко, украинского поэта, художника, мыслителя.
206 лет назад, 9 марта родился украинский поэт Тарас Шевченко, который подарил Украине и миру такие замечательные поэмы, как "Садок вишневий коло хати", "Сон", "Заповіт", а также сборник Кобзарь.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память поэта Тараса Шевченко в день 206-й годовщины его рождения.
Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем рождения Шевченко фразой: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.
Первый титул украинки с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.
Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову.
Алексей Лень узнал вердикт НБА по поводу стычки с Макколлумом.
Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь был оштрафован на 15 тысяч долларов за стычку с защитником Портленд Трэйл Блэйзерс Си Джеем Макколлумом.
Ближайший поединок нашей национальной команды вполне может состояться за закрытыми дверьми.
Во Франции запретили все массовые мероприятия больше 1000 человек, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19.
Гранд итальянского футбола отмечает свое 112-летие.
В 1908 году руководство футбольного клуба Милан приняло решение, что в структуре должны остаться лишь итальянцы. 44 иностранца, которые были уволены, спустя несколько часов создали новый футбольный клуб в Милане под названием Интернационале.
Португальцу покорилось историческое достижение.
Звезда туринского Ювентуса провел тысячный матч за карьеру. Случилось это вчера, 8 марта, в победной игре с Интером.
Вечером украинцы смогли наблюдать Суперлуну
Над Украиной 9 марта наблюдалось Суперлуние - это астрономическое явление, когда Луна и Земля больше всего сближаются, и поэтому земной спутник визуально становится на несколько процентов больше, чем обычно.
Макс фон Сюдов скончался 8 марта 2020 года в возрасте 90 лет.
Шведский актер Макс фон Сюдов, звезда проектов "Звездные войны" и "Игра престолов" скончался в возрасте 90 лет.