Главные события недели: Covid-19, возможное назначение Саакашвили, увольнение Нефедова и Верланова и другое

Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.
Пасха на карантине
Национальная полиция Украины открыла 5 уголовных производство и выписала 5 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений в день Пасхи, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Стрельба в Канаде
В результате стрельбы на востоке Канады в провинции Новая Шотландия погибли 16 человек. Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман. После длительного преследования Вортман был заблокирован в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели в настоящее время неизвестны.
Позже число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу расстрела 16 жителей Канады 51-летним злоумышленником.
"Банковский" законопроект: Комитет Рады рассмотрел первую тысячу поправок
Комитет Верховной Рады уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Кабинет министров Украины сегодня позволил перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови.
Саакашвили может стать вице-премьером по реформам
Экс-президента Грузии и лидера украинского "Руху нових сил" Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.
МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма
Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.
Ситуация с пожарами в Украине
В Киевской области замечен еще один пожар. В селе Требухов Броварского района заметили пожар сухой травы и растительности.
В ГСЧС дали отчет о количестве пожаров в Зоне отчуждения и Житомирщине.
В Укргидрометцентре дали отчет о ситуации с пожарами в Киевской области.
В Киевской области неподалеку от столицы возник новый лесной пожар - пламя заметили в десятках километров от города.
Кадровые изменения
Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.
Новая комиссия
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.
Учебный год 2020
В Минобразования сообщили, что ВУЗы в Украине завершат учебный год в дистанционном режиме.
Учебный год в школах, несмотря на карантин из-за коронавируса, закончится традиционно в мае.
Проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.
Со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года.
От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 34 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.
Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.
Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне.
В Чернобыльской зоне тушат пожары в 4 лесничествах, радиационный фон не превышает фоновых значений.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.
Решение по Хачериди
Пресс-служба Динамо-Брест опровергла информацию о возможном расторжении контракта с украинским защитником Евгением Хачереди из-за его поведения.
Мемориала Лобановского в этом году не будет
Традиционный футбольный мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Игор Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб. 46-летний наставник сменил на посту главного тренера команды Ненада Бьелицу.
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
В 33 года норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры. В последнем сезоне Якобсен впервые с 2014 года попала в топ-5 общего зачета Кубка мира.
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА объявил о переносе на год женского чемпионата Европы-2021.
Подготовка к возвращению
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению на ринг.
Ибрагимович забил гол в Швеции (Видео)
Форвард Златан Ибрагимович поддерживает форму в собственном клубе.
Олимпиакос могут понизить в классе
Многократный чемпион Греции Олимпиакос может быть понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году.
Прекращение сотрудничества
Принц Гарри и Меган Маркл после "мегзита" решили разорвать сотрудничество сразу с четырьмя британскими изданиями.
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Бывшая девушка с обложки Playboy 33-летняя Эшли Маттингли была найдена мертвой.
Ольга Сумская второй раз стала бабушкой
Пол ребенка пока не раскрывается. Малыш появился на свет 21 апреля.
На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску
Авторы обновлённой версии изображения решили таким образом напомнить горожанам о важности личной защиты во время пандемии коронавируса.
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Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.
"Евровидение-2021"
Члены городского совета Роттердама, в четверг, 23 апреля, проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году.
Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на платформе Spotify
Канадский исполнитель Джастин Бибер стал самым прослушиваемым певцом на стриминговой музыкальной платформе Spotify.
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна
Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.