Главные события недели: Covid-19, возможное назначение Саакашвили, увольнение Нефедова и Верланова и другое

1 Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире. По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.

3 Стрельба в Канаде В результате стрельбы на востоке Канады в провинции Новая Шотландия погибли 16 человек. Стрелком оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман. После длительного преследования Вортман был заблокирован в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели в настоящее время неизвестны. Позже число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу расстрела 16 жителей Канады 51-летним злоумышленником.

4 "Банковский" законопроект: Комитет Рады рассмотрел первую тысячу поправок Комитет Верховной Рады уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

7 МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.

12 Со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года. От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 34 года. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.

15 Мемориала Лобановского в этом году не будет Традиционный футбольный мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.

17 Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса В 33 года норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры. В последнем сезоне Якобсен впервые с 2014 года попала в топ-5 общего зачета Кубка мира.

18 УЕФА перенес женский Евро-2021 УЕФА объявил о переносе на год женского чемпионата Европы-2021.

19 Подготовка к возвращению Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению на ринг.

20 Ибрагимович забил гол в Швеции (Видео) Форвард Златан Ибрагимович поддерживает форму в собственном клубе.

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22 Прекращение сотрудничества Принц Гарри и Меган Маркл после "мегзита" решили разорвать сотрудничество сразу с четырьмя британскими изданиями.

23 Бывшая звезда Playboy Эшли Мэттингли найдена мертвой Бывшая девушка с обложки Playboy 33-летняя Эшли Маттингли была найдена мертвой.

24 Ольга Сумская второй раз стала бабушкой Пол ребенка пока не раскрывается. Малыш появился на свет 21 апреля.

25 На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску Авторы обновлённой версии изображения решили таким образом напомнить горожанам о важности личной защиты во время пандемии коронавируса.

26 Первый за 8 лет клип Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.

28 Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на платформе Spotify Канадский исполнитель Джастин Бибер стал самым прослушиваемым певцом на стриминговой музыкальной платформе Spotify.