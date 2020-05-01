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Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине
Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине
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Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине

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Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Как оплатить коммуналку онлайн. Инспекторы Госпотребслужбы начали проверять рынки. Вступительная кампания 2020.

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Украина, ВРУ, Кабмин, Рада, Заболевание, ВСУ, Карантин, Заражение, Коронавирус, ООС, ОПУ, Covid-19.
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