Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 30 апреля в Украине зафиксировали 540 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 406.

Всего в мире насчитывалось 3 220 830 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 77 тыс. 513 случаев заражения. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро четверга достигло 227 671 человека.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.