Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 4 мая в Украине зафиксировали 418 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 331.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
В Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.
Видеообращение Владимира Зеленского
Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина.
Зеленский высказался, касательно последствий при скоростном смягчении карантина в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении оценил ситуацию в медицинской сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.
Противоэпидемические меры для заведений общепита: Минздрав обнародовал требования
Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общественного питания.
ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи
Минобразования разрешило участникам, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учебного заведения, менять место сдачи ВНО.
СМИ: Саакашвили на днях получит официальную должность
Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили на днях получить официальную должность в Украине.
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Начиная с 11 мая, когда начнется постепенное смягчение вызванного пандемией коронавируса карантина, в Украине разрешены тренировки в командных видах спорта. Это входило в первоначальный план правительства по выходу из карантина.
Сборная победителей Лиги чемпионов
Каррагер составил сборную победителей Лиги чемпионов по необычным правилам и не включил туда Роналду.
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Уроженка Днепра Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса.
NASA представило вертолет для исследования Марса (Видео)
NASA показало вертолет Ingenuity для исследования поверхности Марса.
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, выпустила фильм о домашнем насилии.
"Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020"
Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал одним из лауреатов престижной украинской кинопремии Золота Дзиґа 2020. Режиссер высказал слова благодарности и впечатления от вчерашнего события.
"Полуночное солнце": в свет выходит новая книга "Сумерек"
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Вчера, 4 мая, компания представила онлайн 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой Magic Keyboard, который уже встречался ранее в MacBook Pro 16" и MacBook Air 2020 года.