Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 4 мая в Украине зафиксировали 418 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 331. Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся В Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.

4 Противоэпидемические меры для заведений общепита: Минздрав обнародовал требования Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общественного питания.

5 ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи Минобразования разрешило участникам, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учебного заведения, менять место сдачи ВНО.

6 СМИ: Саакашвили на днях получит официальную должность Бывший президент Грузии и руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили на днях получить официальную должность в Украине.

7 В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта Начиная с 11 мая, когда начнется постепенное смягчение вызванного пандемией коронавируса карантина, в Украине разрешены тренировки в командных видах спорта. Это входило в первоначальный план правительства по выходу из карантина.

8 Сборная победителей Лиги чемпионов Каррагер составил сборную победителей Лиги чемпионов по необычным правилам и не включил туда Роналду.

9 Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса Уроженка Днепра Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса.

10 NASA представило вертолет для исследования Марса (Видео) NASA показало вертолет Ingenuity для исследования поверхности Марса.

11 Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, выпустила фильм о домашнем насилии.

12 "Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020" Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал одним из лауреатов престижной украинской кинопремии Золота Дзиґа 2020. Режиссер высказал слова благодарности и впечатления от вчерашнего события.

13 "Полуночное солнце": в свет выходит новая книга "Сумерек" Стефани Майер объявила о продолжении саги.