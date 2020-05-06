Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
На Днепропетровщине зафиксировали наибольший суточный прирост числа больных COVID-19
В Днепропетровской области за сутки обнаружили 90 новых случаев COVID-19
Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае
Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае
Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая
Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая

Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан

Смотрите фото (13)
Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Школа 2020 в Украине. Работа в Европе для украинских заробитчан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Украина, ВРУ, ВР, МИД, Кабмин, МОТ, Школа, МОН, Рада, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ГУНП, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 "Азиатское направление - важное": В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
03 Экс-глава Львовской ОГА может занять должность председателя Госаудитслужбы
04 Красивые и сильные ножки: простые упражнения для икр, которые можно делать дома
05 "Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, пострадали двое военных
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, пострадали двое военных
В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей
В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе
Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь