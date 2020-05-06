Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,6 млн человек . Из них умерли свыше 252 тыс , выздоровели - 1 млн 125 тыс.

На 5 мая в Украине зафиксировали 366 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 697.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая

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Школа 2020 в Украине

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года. об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

В Министерстве образования и науки разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования.