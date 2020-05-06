Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 5 мая в Украине зафиксировали 366 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 697.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,6 млн человек. Из них умерли свыше 252 тыс, выздоровели - 1 млн 125 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Министерстве здравоохранения разработали правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов
Школа 2020 в Украине
В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года. об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.
В Министерстве образования и науки разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования.
Работа в Европе для украинских заробитчан
Украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила заказ на осуществление чартерных перевозок граждан нашей страны в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.
В Украине упростили процедуру подачи документов для безработных
Государственная служба занятости упростила подачу документов для безработных.
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма
104-килограммовый боец MMA повторил знаменитую растяжку ван Дамма.
Стартует чемпионат Украины по кибербаскетболу
Сегодня начинается открытый чемпионат Украины по кибербаскетболу.
Зинченко назвал самого быстрого игрока Ман Сити
Xiaomi запатентовала новый смартфон: детали
Нидерландское издание LetsGoDigital выявило патент, оформленный компанией Xiaomi на дизайн смартфона с подэкранной фронтальной камерой.
Дебют: Николас Кейдж сыграет в новом сериале о диких животных
Это будет первая роль Николаса Кейджа в сериале.
"Музыкальная легенда": Nokia 5310 Xpress Music возвращается в продажу
Аппарат ориентирован на любителей музыки, подчеркивают это стереодинамики и специально вынесенные на корпус кнопки для управления музыкой.
Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями
На странице в твиттер Илон Маск признался, что роды Граймс состоялись 4 мая.