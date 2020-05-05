Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 5 мая в Украине зафиксировали 366 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 697.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,6 млн человек. Из них умерли свыше 252 тыс, выздоровели - 1 млн 125 тыс.
Важно:
заражены коронавирусом 12697 украинцев
в стране зафиксировано 316 летальных случаев болезни
Кабмин продлил карантин до 22 мая
Украина внедряет адаптивную модель карантина
в Европе заявили о снижении количества зараженных
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
12:53 За последние сутки в Испании скончалось 185 человек, заразившихся коронавирусом
12:07 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.
Коронавирус в Киеве, брифинг Кличко
Положительный результат дали примерно 12% проведенных в Киеве тестов на коронавирус, заявил сегодня Кличко. Всего в Киеве уже 1583 случая COVID-19 (48 за сутки), 28 из них летальные (за вчерашний день - 1). За сутки 11 человек выздоровели, всего с начала пандемии - 91.
В больницы госпитализированы 8 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 11 человек. Всего в Киеве с начала пандемии выздоровели после перенесенного COVID-19 91 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать правила безопасности при посещении рынков, соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.
Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков украинской столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации и во вторник, 5 мая, в Киеве открылись первые три из них, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко призывает не использовать 8-9 мая для дестабилизации ситуации и пиара.
"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Клички на брифинге во вторник.
Кроме того, мэр отметил, что из-за карантинных ограничений в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом, и попросил киевлян уберечь людей пожилого возраста и ветеранов от возможного инфицирования коронавирусом.
"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях ", - сказал Кличко.
10:39 В России подтверждено 155 370 случаев заболевания COVID-19, 1451 из них летальный. За сутки выявлено 10 102 заболевших, 95 человек умерло.
Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 111 заболевших, в Севастополе - 98 (два человека умерли).
10:20 Правительство Финляндии после длившихся два последних дня дискуссий приняло в понедельник решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.
10:12 Начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел после перенесенной болезни COVID-19 и уже приступил к работе.
09:47 Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах Украины: Черновицкой области (1948), Киеве (1583) и Ивано-Франковской области (1015) - динамика по областям.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
09:38 В Украине из новых зафиксированных за сутки 366 случаев - 26 детей и 92 медработника. Госпитализированы 100 человек. С начала эпидемии по всей стране COVID-19 заболели 12 697 человек, из них 881 ребенок и 2 479 медиков. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
09:15 Правительство решило продлить в Украине карантин, поскольку, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть до 100 тысяч человек.
09:00 Во Франции за последние сутки подтверждено 306 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, вдвое больше чем в воскресенье.
08:53 По состоянию на утро вторника, 5 мая, материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом.
08:26 На утро 5 мая в мире подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели, 252 241 человек умер.
08:04 В ВОЗ заявили, что не получали от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.