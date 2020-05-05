Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 5 мая в Украине зафиксировали 366 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 697.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,6 млн человек. Из них умерли свыше 252 тыс, выздоровели - 1 млн 125 тыс.

Важно:

заражены коронавирусом 12697 украинцев

в стране зафиксировано 316 летальных случаев болезни

Кабмин продлил карантин до 22 мая

Украина внедряет адаптивную модель карантина

в Европе заявили о снижении количества зараженных

Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

12:53 За последние сутки в Испании скончалось 185 человек, заразившихся коронавирусом

12:07 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

Коронавирус в Киеве, брифинг Кличко

Положительный результат дали примерно 12% проведенных в Киеве тестов на коронавирус, заявил сегодня Кличко. Всего в Киеве уже 1583 случая COVID-19 (48 за сутки), 28 из них летальные (за вчерашний день - 1). За сутки 11 человек выздоровели, всего с начала пандемии - 91.

В больницы госпитализированы 8 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего в Киеве с начала пандемии выздоровели после перенесенного COVID-19 91 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать правила безопасности при посещении рынков, соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.

Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков украинской столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации и во вторник, 5 мая, в Киеве открылись первые три из них, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко призывает не использовать 8-9 мая для дестабилизации ситуации и пиара.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Клички на брифинге во вторник.

Кроме того, мэр отметил, что из-за карантинных ограничений в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом, и попросил киевлян уберечь людей пожилого возраста и ветеранов от возможного инфицирования коронавирусом.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях ", - сказал Кличко.

10:39 В России подтверждено 155 370 случаев заболевания COVID-19, 1451 из них летальный. За сутки выявлено 10 102 заболевших, 95 человек умерло.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 111 заболевших, в Севастополе - 98 (два человека умерли).

10:20 Правительство Финляндии после длившихся два последних дня дискуссий приняло в понедельник решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

10:12 Начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел после перенесенной болезни COVID-19 и уже приступил к работе.

09:47 Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах Украины: Черновицкой области (1948), Киеве (1583) и Ивано-Франковской области (1015) - динамика по областям.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 454 случая;

Волынская область — 343 случая;

Днепропетровская область — 478 случаев;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 448 случаев;

Закарпатская область — 546 случаев;

Запорожская область — 287 случаев;

Ивано-Франковская область — 1015 случаев;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1583 случая;

Киевская область — 866 случаев;

Львовская область — 514 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 469 случаев;

Полтавская область — 231 случай;

Ровенская область — 779 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 923 случая;

Харьковская область — 377 случаев;

Херсонская область — 142 случая;

Хмельницкая область — 119 случаев;

Черновицкая область — 1948 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

09:38 В Украине из новых зафиксированных за сутки 366 случаев - 26 детей и 92 медработника. Госпитализированы 100 человек. С начала эпидемии по всей стране COVID-19 заболели 12 697 человек, из них 881 ребенок и 2 479 медиков. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

09:15 Правительство решило продлить в Украине карантин, поскольку, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть до 100 тысяч человек.

09:00 Во Франции за последние сутки подтверждено 306 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, вдвое больше чем в воскресенье.

08:53 По состоянию на утро вторника, 5 мая, материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом.

08:26 На утро 5 мая в мире подтвержден 3 646 201 случай заражения коронавирусом, 1 200 170 пациентов выздоровели, 252 241 человек умер.

08:04 В ВОЗ заявили, что не получали от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

____________________________________________________________________________________________________________________

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: