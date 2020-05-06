Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 6 мая в Украине зафиксировали 487 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 184.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,7 млн человек. Из них умерли свыше 257 тыс, выздоровели - 1 млн 205 тыс.

Важно:

заражены коронавирусом 13 184 украинцев;

в стране зафиксировано 327 летальных случаев болезни;

пик заболеваемости завершится 9 мая;

Кабмин собирается продлить карантин после 22 мая;

в регионах смягчают карантин, не дожидаясь решений правительства;

Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

В Киеве снова возросло количество суточного заражения COVID-19, по информации городской власти, за минувшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом, на 20 больше, чем за днем ранее, а на утро 4 мая заболели 24 человека.

"Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей. Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет. 17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

В больницах Киева от коронавируса на сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей" , - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в среду.

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва. Однако , по словам мэра, многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

"Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, - ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, - сказал мэр. - И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений ", - подчеркнул мэр.

Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме, по крайней мере, до 22 мая, однако будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые мало охвачены, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", - сказал мэр

12:31 В Днепропетровской области за сутки выявлено 90 больных коронавирусом, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

11:59 Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,35 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

11:36 Россия по состоянию на среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по официальным данным, заболели 165 929 человек.

10:45 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирусом болеют 30 человек, при этом выздоровели уже 49, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Днепропетровской области - 90, и в Киеве - 68. В Черкасской области за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19: динамика по регионам.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 24 детей и 72 медиков (из 487 всего). С начала эпидемии заболели 905 детей и 2 251 медработник (из 13 184 всего).

Во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

09:25 На 09:00 6 мая в Украине выявлено 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки умерло 11 человек, выявлено 487 новых случаев.

09:20 Коронавирус начал распространяться в Европе, США и других странах еще в конце прошлого года, за недели или даже месяцы до того, как были выявлены первые случаи заражения. Так считают ученые из Университетского колледжа Лондона на основании генетического анализа мутаций вируса.

09:12 В Черновицкой области за сутки выздоровело от коронавируса 42 человека, выявлено 37 новых случаев - число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

09:07 Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

08:37 В мире на утро 6 мая выявлено 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

Заражение коронавирусом по разным странам на 06.05.2020

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: