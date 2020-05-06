Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая

Смотрите фото (7)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
13:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 6 мая в Украине зафиксировали 487 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 13 184.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,7 млн человек. Из них умерли свыше 257 тыс, выздоровели - 1 млн 205 тыс.

Важно:

заражены коронавирусом 13 184 украинцев;

в стране зафиксировано 327 летальных случаев болезни;

пик заболеваемости завершится 9 мая;

Кабмин собирается продлить карантин после 22 мая;

в регионах смягчают карантин, не дожидаясь решений правительства;

Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

В Киеве снова возросло количество суточного заражения COVID-19, по информации городской власти, за минувшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусом, на 20 больше, чем за днем ранее, а на утро 4 мая заболели 24 человека.

"Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей. Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет. 17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

В больницах Киева от коронавируса на сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей" , - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в среду.

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва. Однако , по словам мэра, многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

"Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, - ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, - сказал мэр. - И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений ", - подчеркнул мэр.

Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме, по крайней мере, до 22 мая, однако будет увеличено количество маршрутов в те районы, которые мало охвачены, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", - сказал мэр

12:31 В Днепропетровской области за сутки выявлено 90 больных коронавирусом, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

11:59 Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 с 1 марта по 29 апреля 2020 года составили 1,8 млрд грн, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,35 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

11:36 Россия по состоянию на среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по официальным данным, заболели 165 929 человек.

10:45 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирусом болеют 30 человек, при этом выздоровели уже 49, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Днепропетровской области - 90, и в Киеве - 68. В Черкасской области за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19: динамика по регионам.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 24 детей и 72 медиков (из 487 всего). С начала эпидемии заболели 905 детей и 2 251 медработник (из 13 184 всего). 

Во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

09:25 На 09:00 6 мая в Украине выявлено 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки умерло 11 человек, выявлено 487 новых случаев.

09:20 Коронавирус начал распространяться в Европе, США и других странах еще в конце прошлого года, за недели или даже месяцы до того, как были выявлены первые случаи заражения. Так считают ученые из Университетского колледжа Лондона на основании генетического анализа мутаций вируса.

09:12 В Черновицкой области за сутки выздоровело от коронавируса 42 человека, выявлено 37 новых случаев - число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

09:07 Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

08:37 В мире на утро 6 мая выявлено 3 724 518 подтвержденных случаев COVID-19, 258 027 человек умерло, 1 240 705 выздоровело.

Заражение коронавирусом по разным странам на 06.05.2020

____________________________________________________________________________________________________________________

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь