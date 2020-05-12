Итоги дня 11 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине, реформы Минздрава

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 11 мая в Украине зафиксировали 416 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 15 648. Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 млн человек. Из них умерли свыше 282 тыс, выздоровели - 1 млн 418 тыс. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая Сегодня, 11 мая, в Украине вступает в силу первый этап смягчения карантина — откроются магазины, парикмахерские и другие заведения, украинцы смогут гулять в парках.

3 Степанов рассказал как Минздрав работает над медреформой Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц. Надбавки медикам, работающим с больными коронавирусом, у 300% за апрель будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, и проблем с выплатами не должно быть.

5 Саакашвили объяснил, чем для Грузии чреваты плохие отношения с Украиной Политик отметил, что не хочет быть яблоком раздора.

6 В ООН Украина заявляет о нарушении РФ Минских соглашений Украина привлекла внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Организации в период пандемии, и в очередной раз призвала Россию прекратить агрессию.

8 В Англии разрешат спортивные соревнования Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня.

9 Усик ответил на вызов борца Грицая Александр Усик готов провести поединок и предлагает прописать правила.

10 Лионель Месси пожертвовал € 500 тысяч на борьбу с коронавирусом Лионель Месси оказал финансовую помощь восьми аргентинским больницам.

12 Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер Отец Бена Стиллера ушел из жизни в возрасте 92 лет.

14 Ушла из жизни американская певица Бетти Райт Американская певица Бетти Райт умерла в возрасте 66 лет. Она была звездой стиля соул.