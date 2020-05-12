Итоги дня 11 мая: COVID-19 и смягчение карантина в Украине, реформы Минздрава

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 11 мая в Украине зафиксировали 416 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 15 648.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 млн человек. Из них умерли свыше 282 тыс, выздоровели - 1 млн 418 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Сегодня, 11 мая, в Украине вступает в силу первый этап смягчения карантина — откроются магазины, парикмахерские и другие заведения, украинцы смогут гулять в парках.
Степанов рассказал как Минздрав работает над медреформой
Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.
Надбавки медикам, работающим с больными коронавирусом, у 300% за апрель будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, и проблем с выплатами не должно быть.
Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении адаптивного карантина в Украине
При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными во избежание вспышек COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть должна помочь малому и микробизнесу во время и после карантина, в частности с помощью "кредитных каникул".
Саакашвили объяснил, чем для Грузии чреваты плохие отношения с Украиной
Политик отметил, что не хочет быть яблоком раздора.
В ООН Украина заявляет о нарушении РФ Минских соглашений
Украина привлекла внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Организации в период пандемии, и в очередной раз призвала Россию прекратить агрессию.
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Рейтинг составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.
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Правительство Англии разрешило возобновить спортивные турниры с 1 июня.
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