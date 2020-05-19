Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 18 мая в Украине зафиксировали 325 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 616. В мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19. На сайте Министерства здравоохранения опубликовано распоряжение главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

4 Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады В Украине с 1 июня могут заработать детские сады в тех областях, где улучшается эпидемиологическая ситуация. Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.

5 Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине В ответ на запрос от Украины, который поступил через Механизм ЕС по гражданской защите, Словакия предложила стране защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое имущество, которое необходимо для того, чтобы помочь в преодолении пандемии коронавируса.

6 В Минздраве дали рекомендации для отелей Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций по работе гостиниц на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.

7 Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам Первый этап протокола позволяет проводить занятия, сохраняя безопасную дистанцию.

9 Рестарт футбола в Германии привлек более 6 миллионов зрителей Рестарт немецкого первенства привлек внимание огромного количества футбольных фанатов.

10 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео) Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".

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