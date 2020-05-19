Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 18 мая в Украине зафиксировали 325 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 616.
В мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
На сайте Министерства здравоохранения опубликовано распоряжение главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.
Премьер: Кабмин рассматривает возможность запуска транспорта
Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.
Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций при перевозке пассажиров автомобильным транспортом на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.
ВНО 2020: в МОН рассказали о датах проведения и особенностях тестирования
Основная сессия ВНО может начаться в конце июня, однако все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.
Министерство образования и науки призывает правительство открыть учебные заведения для проведения определенных мероприятий.
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
В Украине с 1 июня могут заработать детские сады в тех областях, где улучшается эпидемиологическая ситуация.
Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
В ответ на запрос от Украины, который поступил через Механизм ЕС по гражданской защите, Словакия предложила стране защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое имущество, которое необходимо для того, чтобы помочь в преодолении пандемии коронавируса.
В Минздраве дали рекомендации для отелей
Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций по работе гостиниц на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.
Английские клубы возвращаются к групповым тренировкам
Первый этап протокола позволяет проводить занятия, сохраняя безопасную дистанцию.
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