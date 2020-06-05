Итоги дня 4 июня: Зеленский в Каменце-Подольском, новые назначения в правительстве

Зеленский в Хмельницкой области
Президент Украины Владимир Зеленский в течение 4 июня находился с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Там президент посетил студенческое общежитие, прогулялся по центру Хмельницкого и даже пострелял из лука.
Клименко поручил провести инспекцию личного состава Нацполиции
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко требует от руководителей всех территориальных подразделений полиции в областях проведения инспекции личных составов.
Изнасилование в Кагарлыке: штат местного отделения полиции полностью сокращен
Штат Кагарлыкского отделения полиции полностью сокращен. Об этом заявил заместитель главы НПУ - начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, информирует Управление коммуникации НПУ.
Ермак уверен в проведении саммита "нормандской четверки" в 2020 году
Правительство Украины видит продвижения в вопросах урегулирования конфликта на востоке Украины и надеется на очередную встречу лидеров "Нормандской четверки" в текущем году. Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Рада приняла закон о таможенном тарифе
Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №3228 "О Таможенном тарифе Украины", который вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел (МИД) провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину для туризма.
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, которое возглавит премьер-министр Роман Головченко.
Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины
Верховная Рада приняла постановление о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.
В Украине новый вице-премьер-министр по евроинтеграции
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Украинец Деревянченко может встретиться с Канело в сентябре
Бывший претендент на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в следующем поединке может встретится с мексиканской звездой бокса Саулем Канело Альваресом (53-1-2, 38 КО).
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины Алина Ягупова проведет следующий сезон в составе новосибирского Динамо. Прежним клубом Ягуповой был Фенербахче, в составе которого украинка была признана MVP сезона в женской Евролиге со средним показателем результативности в 21,3 очка за игру.
Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно
Нападающий Атлетико Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы. Такое решение вынес мадридский суд по делу об уклонении в уплате налогов футболистом.
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге
На фоне протестов в США относительно расизма и произвола полиции в Голливуде набирает обороты очередной скандал. Звезду популярного сериала "Хор" обвинили Лию Мишель в буллинге и призвали продюсеров к ее наказанию.
Лидер по количеству номинаций: сериал "Чернобыль" блеснул на премии BAFTA
Лидером по количеству номинаций стал сериал телеканала НВО "Чернобыль" - он значится в 14 категориях. Среди них - лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и др.