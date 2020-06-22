Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации

1 В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме. На месте взрыва по состоянию на вечер воскресенья найдены два погибших человека Полиция провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию со взрывом в столичном многоэтажном доме на Позняках под личный контроль. Часть многоэтажки придется полностью разобрать, потому что она сильно повреждена.

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