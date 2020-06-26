Итоги дня 25 июня: Коронавирус в Украине, старт ВНО и наводнения в Украине

Коронавирус в Украине
В Украине на 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - почти тысяча новых больных.
День моряка
Вчера, 25 июня, Украина и весь мир отмечал профессиональный праздник работников моря - День моряка или день мореплавателя (Day of the Seafarer).
Старт ВНО
Вчера, 25 июня, стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. По данным Минобразования, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участники, которые выбрали 1 227 154 тестирования.
Наводнения в Украине
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях, которые очень пострадали из-за сильного наводнения, снижается уровень воды в реках. В пострадавших регионах власти сообщают об улучшении ситуация с паводками.
Новый министр образования
Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Прекращение роста безработицы
За последние две недели количество безработных не увеличивается, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Запуск воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич подчеркивает, что возобновление водоснабжения Крыма возможно только после его деоккупации.
Рекордные долги
По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.
Дело Стерненко
Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению активиста и бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в умышленном убийстве.
Олимпийские игры в Австралии
Австралия поборется за право проведения Олимпийских игр 2032 года.
Акция от Шахтера
К матчу «Шахтер» - «Заря», который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК «Олимпийском», донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков.
Победа Ромы
Рома в непростом матче победила Сампдорию в 27-м туре чемпионата Италии.
Коронавирус у украинского баскетболиста
Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
YUNA Junior 2020
23 июня был объявлен победитель и призеры онлайн-конкурса YUNA Junior 2020. Это соревнование среди исполнителей 15-19 лет проводилось одновременно в Facebook и Instagram в течение почти трех месяцев.
Google улучшает конфиденциальность
Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что с 24 июня 2020 года компания будет автоматически удалять данные поиска и истории местоположения. Об этом руководитель Google написал в блоге компании.
Деннис Куэйд снова женился
Голливудский актер Деннис Куэйд в 66 лет больше не холостяк. Пока весь мир находился на карантине, он устроил тайную свадьбу с 27-летней Лорой Савойей. Сейчас в сеть попало первое фото новобрачных.
Планы Ефремова
Актер Михаил Ефремов готов нести наказание, и хочет "максимально помочь" детям погибшего Сергея Захарова.
Сюрприз от YouTube Music
Компания Google продолжает улучшать приложение YouTube Music, добавляя в него новые функции.