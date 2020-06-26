Итоги дня 25 июня: Коронавирус в Украине, старт ВНО и наводнения в Украине

1 Коронавирус в Украине В Украине на 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - почти тысяча новых больных.

2 День моряка Вчера, 25 июня, Украина и весь мир отмечал профессиональный праздник работников моря - День моряка или день мореплавателя (Day of the Seafarer).

3 Старт ВНО Вчера, 25 июня, стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. По данным Минобразования, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участники, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

4 Наводнения в Украине В Ивано-Франковской и Черновицкой областях, которые очень пострадали из-за сильного наводнения, снижается уровень воды в реках. В пострадавших регионах власти сообщают об улучшении ситуация с паводками.

6 Прекращение роста безработицы За последние две недели количество безработных не увеличивается, сообщает пресс-служба Минэкономики.

7 Запуск воды в Крым Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич подчеркивает, что возобновление водоснабжения Крыма возможно только после его деоккупации.

11 Акция от Шахтера К матчу «Шахтер» - «Заря», который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК «Олимпийском», донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков.

13 Коронавирус у украинского баскетболиста Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

14 YUNA Junior 2020 23 июня был объявлен победитель и призеры онлайн-конкурса YUNA Junior 2020. Это соревнование среди исполнителей 15-19 лет проводилось одновременно в Facebook и Instagram в течение почти трех месяцев.

15 Google улучшает конфиденциальность Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что с 24 июня 2020 года компания будет автоматически удалять данные поиска и истории местоположения. Об этом руководитель Google написал в блоге компании.

16 Деннис Куэйд снова женился Голливудский актер Деннис Куэйд в 66 лет больше не холостяк. Пока весь мир находился на карантине, он устроил тайную свадьбу с 27-летней Лорой Савойей. Сейчас в сеть попало первое фото новобрачных.