Итоги дня 28 июня: 10 миллионов инфицированных коронавирусом, радиация на границе с РФ и День Конституции

1 В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. В мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей.

2 В Украине отметили День Конституции В Украине 28 июня отметили государственный праздник - День Конституции - 24-й годовщину с момента вступления в силу Конституции государства. В Украине представили издание "Простая Конституция" для детей.

3 На Харьковщине мужчина ранил из огнестрела двух человек. Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей в селе Гусаровка на Харьковщине, где мужчина вышел из леса и открыл огонь по большой компании отдыхающих с детьми. Полиция открыла три производства.

4 На границе РФ и европейских стран зафиксирован повышенный уровень радиации В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды в Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения

5 Джаррелл Миллер вновь провалил допинг-тест Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) в третий раз в карьере попался на применении запрещенных препаратов.

6 В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

7 Мигель Берчельт техническим нокаутом победил малоизвестного боксера Элеасара Валенсуэлу. Чемпион WBC в первом легком весе мексиканец Мигель Берчельт 27 июня в Мехико успешно вернулся на ринг после пандемии коронавируса

8 Лукаку повторил 20-летний рекорд Шевченко Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку повторил рекорд бывшего форварда "Милана" Андрея Шевченко.

9 В Нью-Йорке умер дизайнер Милтон Глейзер Глейзер был известен созданием логотипа "I Love New York", который стал одним из самых популярных в мире.

10 Потап получил звание Заслуженного артиста Украины Основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment, лидер группы Mozgi Алексей Потапенко отреагировал на получение звания Заслуженного артиста Украины, которым удостоил его президент Владимир Зеленский.

11 Джамала поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Евровидение: История огненной саги" Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" оценила фильм "Евровидение: История огненной саги", в котором она снялась вместе с признанными голливудскими актерами Уиллом Фереллом, Рэйчелл МакАдамс и Дэном Стивенсом.

12 Rolling Stones пригрозили судебным иском Дональду Трампу Американская рок-группа The Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу судебным иском, если он не прекратит использовать ее песен на своих предвыборных митингах.