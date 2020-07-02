Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий

1 Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных В Украине снижается рост количества новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 664 новых больных.

4 Автофиксация ПДД в Украине: В МВД хотят расширить охват системы Министерство внутренних дел обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях.

5 Пенсию теперь будет легче получить: В ПФУ ввели новую услугу по назначению выплат Пенсионный фонд Украины ввел услугу автоматического назначения пенсии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

6 Кабмин выделит 305 млн на жилье для военных Кабинет министров выделит 305 млн грн на приобретение жилья почти 300 военным, защищавшим Украину на Донбассе. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, 1 июля.

8 Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес Боб Арум заявил, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 19 сентября.

9 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина Действующий чемпион Северной Америки рестлер Кит Ли рассказал свою шокирующую историю, которая случилась с ним в одном из караоке-баров Техаса несколько лет назад.

10 Берни Экклстоун на 90-м году жизни стал отцом Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз стал отцом.

11 Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Причина его смерти в настоящий момент неизвестна, однако в 2018 году актер рассказал о диагностированном у него онкологическом заболевании.

12 MTV Video Music Awards 2020: церемонию награждения немного изменили Знаменитая музыкальная премия MTV Video Music Awards в 2020 году все же состоится, но с некоторыми изменениями.Об этом сообщают в ABC News.

13 "Любыми силами пытаемся выжить": фестиваля Brave! Factory в 2020 не будет Фестивали электронной музыки Brave! Factory и Black! Factory в 2020 году отменяются. Об этом сообщил соучредитель клуба Closer Сергей Яценко.