Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий

Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных
В Украине снижается рост количества новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 664 новых больных.
ГБР: Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.
Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.
В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
Кабмин одобрил соответствующий законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в общественном месте.
Автофиксация ПДД в Украине: В МВД хотят расширить охват системы
Министерство внутренних дел обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях.
Пенсию теперь будет легче получить: В ПФУ ввели новую услугу по назначению выплат
Пенсионный фонд Украины ввел услугу автоматического назначения пенсии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Кабмин выделит 305 млн на жилье для военных
Кабинет министров выделит 305 млн грн на приобретение жилья почти 300 военным, защищавшим Украину на Донбассе. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, 1 июля.
Президент ФИФА признал, что футбол - не самая важная вещь
Инфантино заявил, что коронавирус показал, что футбол - не самая важная вещь.
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Боб Арум заявил, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 19 сентября.
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Действующий чемпион Северной Америки рестлер Кит Ли рассказал свою шокирующую историю, которая случилась с ним в одном из караоке-баров Техаса несколько лет назад.
Берни Экклстоун на 90-м году жизни стал отцом
Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз стал отцом.
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Причина его смерти в настоящий момент неизвестна, однако в 2018 году актер рассказал о диагностированном у него онкологическом заболевании.
MTV Video Music Awards 2020: церемонию награждения немного изменили
Знаменитая музыкальная премия MTV Video Music Awards в 2020 году все же состоится, но с некоторыми изменениями.Об этом сообщают в ABC News.
"Любыми силами пытаемся выжить": фестиваля Brave! Factory в 2020 не будет
Фестивали электронной музыки Brave! Factory и Black! Factory в 2020 году отменяются. Об этом сообщил соучредитель клуба Closer Сергей Яценко.
Обошли BTS: группа Blackpink установила несколько рекордов в Книге Гиннесса
Южнокорейская группа Blackpink получила пять новых титулов в Книге рекордов Гиннесса.