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Воскресенье, 05.07.2020
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Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"
Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"
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Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"

Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"
Обновлено 07:09 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Визит Зеленского в Одессу. Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19. Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
  • 1

    По состоянию на утро 4 июля мире уже более 11 миллионов человек заболели коронавирусом, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровели.

    За неделю диагностируют более миллиона новых случаев COVID-19.

    В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло еще на 914 человек.

  • 2

    Зеленский в Одессе

    Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область

    Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса главы государства на бывшего председателя Национального банка Украины Якова Смолия не было, также никаких рисков относительно стабильности курса гривны из-за его отставки нет.

    Также Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

    Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi

  • 3

    Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19

    В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни от COVID-19 умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец.

  • 4

    Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на следующий год, что запланировало правительство.

  • 5

    Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода

     

    Крым будет неизбежно деоккупирован, на полуострове снова воцарится свобода, туда вернутся Украина, крымские татары. Вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался вчера на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом на встрече с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

  • 6

    Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусом.

    Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя.

  • 7

    Легенда NASCAR заразился коронавирусом и впервые за 19 лет пропустит гонку

    Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля.

  • 8

    Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"

    4 июля, в Киеве состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер.

  • 9

    Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация

    4 июля, состоялась квалификационная гонка Гран-при Австрии-2020.

  • 10

    В Англии скончался самый старый кот в мире

    Коту по кличке Раббл был 31 год, что по человеческим меркам составляет 150 лет.

  • 11

    Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии

    Известный итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН.

  • 12

    Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали опаловую свадьбу.

    Ровно 21 год назад, 4 июля 1999 года, тогда еще участница популярной поп-группы Spice Girls и известный английский футболист обменялись клятвами верности.

  • 13

    В Днепре открылся онлайн-марафон Book Space, который продлится два дня - в течение 4-5 июля.

    Книжный фестиваль проходит в Днепре уже в третий раз, но впервые, из-за карантина, онлайн.

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Все по теме:

Одесса, Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Covid-19, Василий Райчинец.

Автор:

Телеграф
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