Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"

По состоянию на утро 4 июля мире уже более 11 миллионов человек заболели коронавирусом, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровели.
За неделю диагностируют более миллиона новых случаев COVID-19.
В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло еще на 914 человек.
Зеленский в Одессе
Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область
Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса главы государства на бывшего председателя Национального банка Украины Якова Смолия не было, также никаких рисков относительно стабильности курса гривны из-за его отставки нет.
Также Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".
Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни от COVID-19 умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец.
Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на следующий год, что запланировало правительство.
Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода
Крым будет неизбежно деоккупирован, на полуострове снова воцарится свобода, туда вернутся Украина, крымские татары. Вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался вчера на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом на встрече с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусом.
Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя.
Легенда NASCAR заразился коронавирусом и впервые за 19 лет пропустит гонку
Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля.
Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
4 июля, в Киеве состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер.
Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация
4 июля, состоялась квалификационная гонка Гран-при Австрии-2020.
В Англии скончался самый старый кот в мире
Коту по кличке Раббл был 31 год, что по человеческим меркам составляет 150 лет.
Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии
Известный итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН.
Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали опаловую свадьбу.
Ровно 21 год назад, 4 июля 1999 года, тогда еще участница популярной поп-группы Spice Girls и известный английский футболист обменялись клятвами верности.
В Днепре открылся онлайн-марафон Book Space, который продлится два дня - в течение 4-5 июля.
Книжный фестиваль проходит в Днепре уже в третий раз, но впервые, из-за карантина, онлайн.