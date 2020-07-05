Итоги дня 4 июля: коронавирус, Зеленский в Одессе и планы по повышению "минималки"

1 По состоянию на утро 4 июля мире уже более 11 миллионов человек заболели коронавирусом, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровели. За неделю диагностируют более миллиона новых случаев COVID-19. В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло еще на 914 человек.

2 Зеленский в Одессе Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса главы государства на бывшего председателя Национального банка Украины Якова Смолия не было, также никаких рисков относительно стабильности курса гривны из-за его отставки нет. Также Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса". Глава Одесской ОГА рассказал Зеленскому, когда уберут затонувший танкер Delfi

3 Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19 В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни от COVID-19 умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец.

4 Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на следующий год, что запланировало правительство.

5 Кулеба: Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода Крым будет неизбежно деоккупирован, на полуострове снова воцарится свобода, туда вернутся Украина, крымские татары. Вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался вчера на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом на встрече с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

6 Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусом. Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя.

7 Легенда NASCAR заразился коронавирусом и впервые за 19 лет пропустит гонку Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля.

8 Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико" 4 июля, в Киеве состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер.

9 Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация 4 июля, состоялась квалификационная гонка Гран-при Австрии-2020.

10 В Англии скончался самый старый кот в мире Коту по кличке Раббл был 31 год, что по человеческим меркам составляет 150 лет.

11 Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии Известный итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН.

12 Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали опаловую свадьбу. Ровно 21 год назад, 4 июля 1999 года, тогда еще участница популярной поп-группы Spice Girls и известный английский футболист обменялись клятвами верности.