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Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу
Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
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Не только iPhone и iPad: что Apple готовит к осенней презентации

Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу

Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу
21:55 Сегодня Телеграф
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста. В Украине продолжает падать прирост COVID-19. Власти готовятся к приросту коронавируса до 2 тысяч в сутки. Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет. Президент УАФ Павелко и актер Антонио Бандерас заразились коронавирусом. Такими были главные новости Украины и мира в понедельник, 10 августа.

В Беларуси проходит второй день протестов

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста

В ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате тысячи людей были задержаны, десятки ранены.

Протесты в Беларуси 10.08.2020

По результатам ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.

Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовали Польша, Литва, Эстония, Германия и президент Европейского совета.

В Украине продолжает падать прирост COVID-19

Адаптивный карантин, в частности деление Украины на зоны, начало давать свои плоды. В стране начало падать число новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине 10.08.2020

Отмечается, что за сутки стране подтвердили 1008 новых случаев заболевания. Всего в Украине уже 81 957 больных COVID-19.

Власти готовятся к приросту коронавируса до 2 тысяч в сутки

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

Президент Владимир Зеленский

Инфляция в июле: что подорожало больше всего

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

Инфляция в Украине

Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет

В Иране заявили, что не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

Сбитый самолет МАУ в Иране

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зон

В список "зеленых" стран вошли как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Италия, Словения, Египет, Венгрия и другие.

Люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины

"Красные" страны возглавили Панама, Бразилия, Бахрейн, Мальдивы, Израиль и США.

Минздрав обновил список зеленых и красных стран

Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом

Президент украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом.

Андрей Павелко

Цуренко и Костюк пробились в основную сетку турнира в Праге

Сегодня, 10 августа, на теннисном турнире в Праге состоялись решающие матчи квалификации, в частности две украинки успешно преодолели отбор и пробились в основную сетку соревнований.

Леся Цуренко

Бой Майка Тайсона под угрозой переноса

Выставочный поединок между легендами бокса запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе, однако организаторы задумались о переносе супербоя ради большей прибыли на 28 ноября.

Майк Тайсон

Луческу нашел усиление для Динамо в Польше 

Костевич перейдет в стан вице-чемпионов Украины на правах свободного агента 1 января 2021 года, а пока футболист продолжит исполнять свой контракт в польском клубе. Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо договорилось с Владимиром о сотрудничестве сроком на три года.

Костевич

Оля Фреймут станет 14-ой участницей шоу "Танцы со звездами-2020"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут согласилась принять участие в популярном развлекательном шоу "Танцы со звездами".

Ольга Фреймут

Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

На свет появился первый совместный ребенок Кэтрин Шварценеггер и ее мужа, звезды фильмов "Стража Галактики" и "Мир Юрского периода" Криса Пратта.

Шварценеггер с дочерью

У Антонио Бандераса обнаружен COVID-19

Испанский 60-летний актер Антонио Бандерас рассказал, что заразился коронавирусом.

Антонио Бандерас

Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)

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Все по теме:

Беларусь, Карантин, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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