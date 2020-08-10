Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу

В Беларуси проходит второй день протестов
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста
В ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате тысячи людей были задержаны, десятки ранены.
По результатам ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.
Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовали Польша, Литва, Эстония, Германия и президент Европейского совета.
В Украине продолжает падать прирост COVID-19
Адаптивный карантин, в частности деление Украины на зоны, начало давать свои плоды. В стране начало падать число новых случаев COVID-19.
Отмечается, что за сутки стране подтвердили 1008 новых случаев заболевания. Всего в Украине уже 81 957 больных COVID-19.
Власти готовятся к приросту коронавируса до 2 тысяч в сутки
Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.
Инфляция в июле: что подорожало больше всего
В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.
Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет
В Иране заявили, что не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зон
В список "зеленых" стран вошли как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Италия, Словения, Египет, Венгрия и другие.
Люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины
"Красные" страны возглавили Панама, Бразилия, Бахрейн, Мальдивы, Израиль и США.
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Президент украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом.
Цуренко и Костюк пробились в основную сетку турнира в Праге
Сегодня, 10 августа, на теннисном турнире в Праге состоялись решающие матчи квалификации, в частности две украинки успешно преодолели отбор и пробились в основную сетку соревнований.
Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Выставочный поединок между легендами бокса запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе, однако организаторы задумались о переносе супербоя ради большей прибыли на 28 ноября.
Луческу нашел усиление для Динамо в Польше
Костевич перейдет в стан вице-чемпионов Украины на правах свободного агента 1 января 2021 года, а пока футболист продолжит исполнять свой контракт в польском клубе. Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо договорилось с Владимиром о сотрудничестве сроком на три года.
Оля Фреймут станет 14-ой участницей шоу "Танцы со звездами-2020"
Украинская телеведущая Ольга Фреймут согласилась принять участие в популярном развлекательном шоу "Танцы со звездами".
Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой
На свет появился первый совместный ребенок Кэтрин Шварценеггер и ее мужа, звезды фильмов "Стража Галактики" и "Мир Юрского периода" Криса Пратта.
У Антонио Бандераса обнаружен COVID-19
Испанский 60-летний актер Антонио Бандерас рассказал, что заразился коронавирусом.