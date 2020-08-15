Итоги 15 августа: коронавирус, протесты в Беларуси, выдача "вагнеровцев" России

Коронавирус в Украине. Протесты в Беларуси и Хабаровске. Выдача России боевиков ЧВК "Вагнер". Разгромное поражение Барселоны в четвертьфинале ЛЧ и другое.

Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

Седьмой день протестов в Беларуси

В Беларуси уже седьмой день подряд продолжаются выступления граждан, несогласных с результатами президентских выборов. С самыми важными событиями дня можно ознакомиться здесь.

В Хабаровске уже более месяца проходят протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

В субботу, 15 августа, в городе вновь прошло массовое шествие к центру города.

Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение властей Беларуси о передаче России боевиков ЧВК "Вагнер".

"Сделка века" между Израилем и ОАЭ

Мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), подписанное в четверг, вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Бавария и Барселона надолго запомнят четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20.

В Лиссабоне состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона - Бавария. Встреча, проходившая на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", завершилась с хоккейным счетом 2:8.

Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап соревнований Бриллиантовой лиги в Монако.

"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал

Известный норвежский лыжник Петтер Нортуг угодил в скандал с наркотиками.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет.

Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина", ушла из жизни в пятницу в возрасте 54 лет.

Певец Макс Корж, призвавший жителей Белоруссии остановить протесты, приехал к изолятору, где содержатся задержанные во время митингов.

Один из самых популярных белорусских артистов Макс Корж лично приехал в один из изоляторов в Минске. Судя по видео, певец пытался объяснить людям свою позицию относительно массовых протестов в стране.

Звездные супруги Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями.

Украинская певица Alyosha поделилась радостной новостью - она снова стала мамой.

Стефани Майер выпустит еще две книги о вампирах

Стефани Майер, автор серии книг "Сумерки", рассказала о том, что хочет выпустить еще две книги о мире вампиров.

Telegram отметил 7-летие запуском видеозвонков для Android

Разработчики выпустили обновление с символичным номером 7.0, которое добавляет возможность видеозвонков. Через время обещают и групповые видеозвонки.