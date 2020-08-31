Скачать
Понедельник, 31.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон
Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон
Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"

Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон

Итоги 31 августа: съезд "Слуги народа" и обновление карантинных зон
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф
Партия "Слуга народа" провела запланированный съезд. С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Судебные слушания по делу МН17 отложили до 28 сентября и другие события последнего дня лета.

Коронавирус в Украине и мире 

По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

В Украине за последние сутки зарегистрирован 2 141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

Съезд "Слуги народа"

На съезд партии "Слуга народа" выдвинули кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

В ходе встречи глава украинского государства Владимир Зеленский похвалил нынешний парламент, однако заявил, что предстоит решить еще ряд крайне необходимых вопросов.

Карантинные зоны 

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах. 

Дело МН17

В судебных слушаниях по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября. Об этом в понедельник в рамках возобновления очередного блока судебных заседания по делу МН17 объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

Планы Минрегиона 

Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета.

Заявление Шкарлета 

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет обратился ко всем учителям Украины.

Скандальное заявление Фокина

Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Победа Стаховского

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский успешно преодолел стартовый круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour - Ostrava Open 2020 by Moneta - в Остраве (Чехия) с призовым фондом €132,28 тысячи - ATP.

Шахтер и Динамо в топе

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-15 наиболее титулованных футбольных клубов XXI века.

Старт US Open

 

Организаторы опубликовали расписание матчей первого и второго игровых дней Открытого чемпионата США по теннису, который стартует в Нью-Йорке в понедельник, 31 августа.

Штраф для Месси

Руководсто команды оштрафует футболиста, Месси не получит зарплату за те дни, которые его не было с командой.

Танцы со звездами 2020

Первый выпуск шоу поразил зрителей появлением мегазвезд украинской сцены и принес несколько как приятных, так и не очень, сюрпризов.

Сексизм в "Игре престолов"

Эмилия Кларк, исполнившая в сериале Дейнерис Таргариен, в недавнем интервью посетовала, что на съемочной площадке актеры имели больше привилегий, чем актрисы.

Все таки беременная 

Актриса Эмма Робертс впервые заговорила о своей беременности.  На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию трогательных снимков, на которых позирует в белом платье, нежно обнимая свой округлившийся живот.

Покорила поклонников

Тина Кароль снова стала ведущей танцевального шоу "Танці з зірками". И тот наряд, который она выбрала для первого прямого эфира произвел фурор среди фанатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Слуга народа, Итоги дня, Офис Президента, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
02 Если ослаблен иммунитет: главные признаки
03 Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений
04 Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи
05 Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 забрал жизнь экс-президента Индии
COVID-19 забрал жизнь экс-президента Индии
Зеленский обратился к нардепам: Расслабляться рано
Зеленский обратился к нардепам: Расслабляться рано
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь