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Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 17 сентября: Коронавирус в Украине и новый госбюджет 2020

Итоги 17 сентября: Коронавирус в Украине и новый госбюджет 2020
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Зеленский обозначил три главных направления своей работы. Коронавирус в Украине и мире.

Коронавирус в Украине и мире

человек в маске

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже зафиксировано более 30 миллионов случаев COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.

Зеленский обозначил три главных направления своей работы

Владимир Зеленский

Глава украинского государства находится сейчас во Львовской области на открытии военных учений Rapid Trident - 2020. В ходе этого мероприятия Зеленский рассказал, чем будет заниматься в будущем.

Владимир Зеленский прогнозирует, что социальные выплаты в Украине вырастут до "человеческого уровня" через несколько лет. Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов

ВРУ

Нардепы в четверг направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению с предложением комитета законопроект о деятельности и организации органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Нардепы в четверг поддержали за основу проект закона №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Об этом сообщили в ВР.

255 украинских парламентариев проголосовали за внесение изменений в закон Украины в государственный бюджет текущего года.

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Все по теме:

Украина, Рада, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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