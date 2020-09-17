Итоги 17 сентября: Коронавирус в Украине и новый госбюджет 2020

Зеленский обозначил три главных направления своей работы. Коронавирус в Украине и мире.

Коронавирус в Украине и мире

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже зафиксировано более 30 миллионов случаев COVID-19.

В Украине на утро сегодняшнего дня зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.

Зеленский обозначил три главных направления своей работы

Глава украинского государства находится сейчас во Львовской области на открытии военных учений Rapid Trident - 2020. В ходе этого мероприятия Зеленский рассказал, чем будет заниматься в будущем.

Владимир Зеленский прогнозирует, что социальные выплаты в Украине вырастут до "человеческого уровня" через несколько лет. Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов

Нардепы в четверг направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению с предложением комитета законопроект о деятельности и организации органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Нардепы в четверг поддержали за основу проект закона №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Об этом сообщили в ВР.

255 украинских парламентариев проголосовали за внесение изменений в закон Украины в государственный бюджет текущего года.

Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом

Смотреть онлайн видеообзор матча первого тура Лиги 1 сезона 2020/21 ПСЖ - Мец.

Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара вскоре присоединится к Ливерпулю.

Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию

Российский певец Борис Моисеев сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину

Российского рэпера "Басту", то есть Василия Вакуленко, исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"

Британский уличный художник, который отказывается раскрывать свою личность, лишился прав на одну из своих самых известных работ.

Не опять, а снова: Disney перенесла премьеру фильма "Черная вдова"

Студия Disney намерена снова перенести дату выхода фильма "Черная вдова" по комиксам Marvel.

В NASA определились с датой запуска ракеты-носителя Antares

NASA объявила дату следующего запуска украинско-американской ракеты Antares.