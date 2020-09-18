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Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 сентября: новый протокол лечения COVID-19 и Шнобелевские премии Путина, Лукашенко и Трампа
Итоги 18 сентября: новый протокол лечения COVID-19 и Шнобелевские премии Путина, Лукашенко и Трампа
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Итоги 18 сентября: новый протокол лечения COVID-19 и Шнобелевские премии Путина, Лукашенко и Трампа

Итоги 18 сентября: новый протокол лечения COVID-19 и Шнобелевские премии Путина, Лукашенко и Трампа
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф
В Украине обновили протокол лечения пациентов с коронавирусом. Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии. Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил легендарный рекорд Сергея Бубки.

Новый протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Шнобелевская премия 

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. В списке лауреатов - Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение ряду мировых лидеров, в том числе Владимиру Путину, шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), пояснив, что он о ней ничего не знает.

Перемирие на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они делают все для того, чтобы режим прекращения огня вышел на постоянный уровень.

Указ Тарана

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам.

Хочет дебатов 

Андрей Пальчевский назвал имена "подельников" Кличко и вызвал мэра Киева на дебаты.

Плей-офф Лиги Европы 2019/20

В пятницу, 18 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/20.

Рекорд Бубки пал 

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме шведский спортсмен Арман Дюплантис со второй попытки сумел прыгнуть на 6 метров 15 сантиметров.

Тайсон уходит 

В интервью бразильским СМИ футболист заявил, что покинет Шахтер по истечению срока его контракта.

Кто станет соперником Беринчика

17 сентября стало известно о проведении вечера бокса с участием Дениса Беринчика, а уже сегодня стал известен соперник украинца.

Побороли COVID-19

Владимир Остапчук поделился хорошими новостями. Результат его контрольного ПЦР-теста оказался негативным.

Роберт Паттинсон также получил отрицательный тест на Covid-19. Теперь съемки "Бэтмена" с участием актера в главной роли продолжатся.

Автор "Форреста Гампа" умер 

Американский романист и документалист, более известный как автор книги "Форрест Гамп", Уинстон Грум скончался в возрасте 77 лет.

Леся возвращается

Украинская телеведущая Леся Никитюк присоединится к тройке звездных судей в четвертом выпуске шоу "Танцы со звездами".

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Все по теме:

Шнобелевская премия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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