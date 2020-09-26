Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине

В Украине всплеск заболеваемости COVID-19
В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 по областям.
Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.
Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.
Больше о деталях трагедии в Харьковской области можно узнать по ссылке.
В Минске в субботу, 26 сентября, прошла очередная акция протеста против результатов выборов в Беларуси.
Во время акций были задержаны десятки участников, среди которых и символ протестов в Беларуси, 73-летняя Нина Багинская.
Грабителя, подстрелившего бизнеследи в Харькове, задержали
Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города.
Киевлян напугал "захват заложников" в Деснянском суде
Сегодня в Деснянском суде захватили заложников в рамках учений СБУ в Киеве.
Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу
Сборная Украины по волейболу U-20 не сыграет на чемпионате Европы в Брно и Куржиме (Чехия).
Непобедимый украинец забил мексиканца на его же территории
Украинский боксер-профессионал первого среднего веса Сергей Богачук продолжает свою фантастическую серию из досрочных побед.
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину
Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA Internationaux de Strasbourg с призовым фондом $ 225,500.
В субботу, 26 сентября, матчем Минай - Динамо в Киеве начался четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.
Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:4 в пользу номинальных гостей.
Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой
28-летняя актриса Билли Лурд стала мамой первый раз.
Jeep отметит 80-летие выпуском юбилейных автомобилей
В честь 80-летия компания представила лимитированную серию моделей, которые будут иметь название 80th Anniversary Edition.
В сеть утекли характеристики Huawei Mate 40
Сертификация смартфона Huawei Mate 40 раскрыла основные спецификации новинки.