Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине. Все подробности авиакатастрофы в Харьковской области. Протесты в Беларуси. "Захват заложников" в Киеве.

В Украине всплеск заболеваемости COVID-19

В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 по областям.

Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.

Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.

Больше о деталях трагедии в Харьковской области можно узнать по ссылке.

В Минске в субботу, 26 сентября, прошла очередная акция протеста против результатов выборов в Беларуси.

Во время акций были задержаны десятки участников, среди которых и символ протестов в Беларуси, 73-летняя Нина Багинская.

Грабителя, подстрелившего бизнеследи в Харькове, задержали

Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города.

Киевлян напугал "захват заложников" в Деснянском суде

Сегодня в Деснянском суде захватили заложников в рамках учений СБУ в Киеве.

Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу

Сборная Украины по волейболу U-20 не сыграет на чемпионате Европы в Брно и Куржиме (Чехия).

Непобедимый украинец забил мексиканца на его же территории

Украинский боксер-профессионал первого среднего веса Сергей Богачук продолжает свою фантастическую серию из досрочных побед.

Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA Internationaux de Strasbourg с призовым фондом $ 225,500.

В субботу, 26 сентября, матчем Минай - Динамо в Киеве начался четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:4 в пользу номинальных гостей.

Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой

28-летняя актриса Билли Лурд стала мамой первый раз.

Jeep отметит 80-летие выпуском юбилейных автомобилей

В честь 80-летия компания представила лимитированную серию моделей, которые будут иметь название 80th Anniversary Edition.

В сеть утекли характеристики Huawei Mate 40

Сертификация смартфона Huawei Mate 40 раскрыла основные спецификации новинки.