Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве
Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине
Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину: видеообзор
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину: видеообзор
Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: новые фото с Инстаграма

Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине

Итоги 26 сентября: трагедия под Чугуевом, протесты в Беларуси и коронавирус в Украине
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Все подробности авиакатастрофы в Харьковской области. Протесты в Беларуси. "Захват заложников" в Киеве.

В Украине всплеск заболеваемости COVID-19

В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 по областям.

Опубликован официальный список офицеров и курсантов, погибших в Чугуеве

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, чьи курсанты погибли во время авиакатастрофы под Чугуевом, обнародовал официальный список погибших.

Украинские селебрити выразили соболезнования родным погибших на своих страницах в Инстаграм.

Больше о деталях трагедии в Харьковской области можно узнать по ссылке.

В Минске в субботу, 26 сентября, прошла очередная акция протеста против результатов выборов в Беларуси.

 

Во время акций были задержаны десятки участников, среди которых и символ протестов в Беларуси, 73-летняя Нина Багинская.

Грабителя, подстрелившего бизнеследи в Харькове, задержали

Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к разбойному нападению на женщину в центре города.

Киевлян напугал "захват заложников" в Деснянском суде

Сегодня в Деснянском суде захватили заложников в рамках учений СБУ в Киеве.

Украину неожиданно отстранили от Евро-2020 по волейболу

Сборная Украины по волейболу U-20 не сыграет на чемпионате Европы в Брно и Куржиме (Чехия).

Непобедимый украинец забил мексиканца на его же территории

Украинский боксер-профессионал первого среднего веса Сергей Богачук продолжает свою фантастическую серию из досрочных побед.

Свитолина выиграла турнир в Страсбурге, переиграв в финале Рыбакину

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA Internationaux de Strasbourg с призовым фондом $ 225,500.

В субботу, 26 сентября, матчем Минай - Динамо в Киеве начался четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:4 в пользу номинальных гостей. 

Звезда "Американской истории ужасов" впервые стала мамой

28-летняя актриса Билли Лурд стала мамой первый раз.

Jeep отметит 80-летие выпуском юбилейных автомобилей

В честь 80-летия компания представила лимитированную серию моделей, которые будут иметь название 80th Anniversary Edition.

В сеть утекли характеристики Huawei Mate 40

Сертификация смартфона Huawei Mate 40 раскрыла основные спецификации новинки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беларусь, Харьковская область, Протесты, Чугуев, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
02 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
03 Какой должен быть рацион у пожилых людей - полезные и запретные продукты
04 Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом
05 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Наши люди&quot;: странные &quot;соболезнования&quot; пропагандиста Кремля разозлили украинцев
"Наши люди": странные "соболезнования" пропагандиста Кремля разозлили украинцев
Украину накроют дожди и грозы: где ждать резкого ухудшения погоды
Украину накроют дожди и грозы: где ждать резкого ухудшения погоды
Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих &quot;увезли&quot;
Протесты в Минске: митингующие разошлись, многих "увезли"
&quot;Мои соболезнования. Чугуев&quot;: украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине
"Мои соболезнования. Чугуев": украинские звезды отреагировали на крушение самолета на Харьковщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь