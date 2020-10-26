Итоги 26 октября: подсчет голосов в Украине, забастовка в Беларуси и успех Азербайджана в Нагорном Карабахе

Коронавирус в Украине

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Местные выборы в Украине

25 октября, украинцы избирают мэров своих городов, голов поселков, сел и территориальных общин, а также депутатов местных советов. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно с 8 утра и до 20:00.

С самого утра в городах Украины проходят экзитполы. Избирателей опрашивают на выходе из участков.

Зеленский усилил личную охрану перед выборами

На избирательном участке на столичной Оболони 25 октября президента Владимира Зеленского и его жену Елену охраняли с особой тщательностью. Большее число сопровождающих лиц, оснащенных спецсредствами, должны были обезопасить процесс голосования главы государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В понедельник, 26 октября, ВС Азербайджана взяли под контроль еще одно село под названием Падар Губадлинского района.

26 октября, в районе села Чанагчи Ходжалинского района были замечены интенсивные бои.

Азербайджан и Армения объявила третье с начала конфликта в Нагорном Карабахе перемирие.

Что происходит в Беларуси

25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Но власти применили силу ОМОНовцев, для разгона протестующих. Людям пришлось убегать.

Двое игроков "Динамо" подхватили COVID-19 и пропустят матч Лиги чемпионов

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Так он не обошел даже игроков Динамо Киев, голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, которые получили позитивный тест на COVID-19 перед матчем 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

9 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами» - кто выбыл?

В воскресенье, 25 октября, на телеканале 1+1 вышел 9 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами», во время которого на проект вернулись выпускники прошлых сезонов.

Самая старая женщина в Британии скончалась в возрасте 112 лет

24 октября ушла из жизни британка Джоан Хоккард, которая считалась самой старой женщиной в своей стране. Об этом передает BBC. Она умерла в своем доме в Дорсете в субботу, сообщил ее племянник Пол Рейнольдс.

COVID-19 забрал жизнь звезды "Фермы Эммердейл" Джонни Лиза

Популярный британский актер Джонни Лиз скончался 25 октября. На момент смерти ему было 78 лет.

Hubble показал кадры столкновения двух галактик

Снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.