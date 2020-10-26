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Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 26 октября: подсчет голосов в Украине, забастовка в Беларуси и успех Азербайджана в Нагорном Карабахе
Итоги 26 октября: подсчет голосов в Украине, забастовка в Беларуси и успех Азербайджана в Нагорном Карабахе
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Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои

Итоги 26 октября: подсчет голосов в Украине, забастовка в Беларуси и успех Азербайджана в Нагорном Карабахе

Итоги 26 октября: подсчет голосов в Украине, забастовка в Беларуси и успех Азербайджана в Нагорном Карабахе
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Коронавирус в Украине

люди в защитных костюмах

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Местные выборы в Украине

выборы

25 октября, украинцы избирают мэров своих городов, голов поселков, сел и территориальных общин, а также депутатов местных советов. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно с 8 утра и до 20:00.

С самого утра в городах Украины проходят экзитполы. Избирателей опрашивают на выходе из участков.

Зеленский усилил личную охрану перед выборами

Владимир Зеленский

На избирательном участке на столичной Оболони 25 октября президента Владимира Зеленского и его жену Елену охраняли с особой тщательностью. Большее число сопровождающих лиц, оснащенных спецсредствами, должны были  обезопасить процесс голосования главы государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Карабах

В понедельник, 26 октября, ВС Азербайджана взяли под контроль еще одно село под названием Падар Губадлинского района. 

26 октября, в районе села Чанагчи Ходжалинского района были замечены интенсивные бои. 

Азербайджан и Армения объявила третье с начала конфликта в Нагорном Карабахе перемирие. 

Что происходит в Беларуси

ОМОН

25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

 Но власти применили силу ОМОНовцев, для разгона протестующих. Людям пришлось убегать.

Двое игроков "Динамо" подхватили COVID-19 и пропустят матч Лиги чемпионов

Георгий Бущан и Виталий Миколенко

В Украине продолжает распространятся коронавирус. Так он не обошел даже игроков Динамо Киев, голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, которые получили позитивный тест на COVID-19 перед матчем 2 тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

9 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами» - кто выбыл?

Танцы со звездами

В воскресенье, 25 октября, на телеканале 1+1 вышел 9 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами», во время которого на проект вернулись выпускники прошлых сезонов.

Самая старая женщина в Британии скончалась в возрасте 112 лет

Джоан Хоккард

24 октября ушла из жизни британка Джоан Хоккард, которая считалась самой старой женщиной в своей стране. Об этом передает BBC. Она умерла в своем доме в Дорсете в субботу, сообщил ее племянник Пол Рейнольдс.

COVID-19 забрал жизнь звезды "Фермы Эммердейл" Джонни Лиза

Джонни Лиз

Популярный британский актер Джонни Лиз скончался 25 октября. На момент смерти ему было 78 лет.

Hubble показал кадры столкновения двух галактик

космос

Снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Карабах, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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