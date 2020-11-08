Итоги 8 ноября: взятие Шуши и заявления Трампа про выборы в США

Коронавирус в Украине

За текущую неделю, с 2 по 8 ноября включительно, в Украине зафиксировали 64 891 новых случаев и 1144 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Антирекордсменами по числу умерших стали Днепропетровская, Хмельницкая и Львовская области.

На фоне этого Киев может попасть в "красную зону".

Азербайджан отбил Шушу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии.

Из-за этого многие армяне начали покидать Карабах, а в Азербайджане воцарилась праздничная атмосфера.

Трамп не согласен с итогами выборов

Дональд Трамп собирается обжаловать результаты выборов в суде и заявляет о махинациях

Впрочем, аналитики прогнозируют, что даже это не даст Трампу шансов на еще один срок.

Кубинский гигант Ортис странно нокаутировал Флореса

В ночь на 8 ноября в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялся боксерский вечер супертяжей от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Хэйни защитил пояс чемпиона мира в весе Ломаченко

Дэвин Хэйни защищал свой титул чемпиона мира WBC в легком весе в поединке с кубинцем Юриоркисом Гамбоа.

Тейшейра задушил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 182

В американском Лас-Вегасе (штат Невада) на арене UFC Apex прошел масштабный ММА-ивент UFC Fight Night 182.

Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало Шахтер. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу дончан.

Манчестер Сити и Ливерпуль раскатали ничью с двумя пенальти

Манчестер Сити принимал Ливерпуль в рамках центрального матча 8-го тура чемпионата Англии по футболу 2020/21. Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:1.

В день смерти Жванецкого на "1+1" показали пародию на него

В программе "Лига Смеха" телеканала "1+1" показали пародию на известного сатирика Михаила Жванецкого

Мелания Трамп решила разводиться

Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам.