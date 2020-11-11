Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване

Протесты в Ереване. В Украине вводят "карантин выходного дня". COVID-19 в рядах украинских политиков.

Коронавирус в Украине

На 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19. Опасная инфекция унесла жизнь 191 украинца.

В Украине вводят "карантин выходного дня"

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

COVID-19 в рядах украинских политиков

Пандемия коронавируса продолжает распространятся по Украине. Вирусом уже заразилось множество политиков страны.

У председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус.

Протесты в Ереване

Сотрудники полиции начали задержания на площади Свободы в центре Еревана.

В Армении продолжаются протестные акции, участники которых требуют премьер-министра Никола Пашиняна, который поставил подпись под соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Ереване бросили дымовую шашку в направлении полицейских, после чего начался разгон демонстрантов.

Михаил Ефремов не доехал до своей колонии

6 ноября российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию по месту отбывания наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом. Тем не менее он пока так и не доехал до колонии.

Надя Дорофеева опубликовала загадочное видео заинтриговав фанатов

10 ноября на своей странице в Инстаграм Надя опубликовала загадочное видео. Вероятно, это анонс нового сольного проекта певицы.

Спортсмен попал в лунку с отскоком от воды

Один из лучших гольфистов мира, второй номер мирового рейтинга испанец Джон Рам исполнил удар, который наверняка войдет в историю этого вида спорта.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет заразился на коронавирус

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Промоутер Джошуа назвал единственный недостаток Усика

Глава Matchroom Boxing и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что у Александра Усика есть только один недостаток в хевивейте - отсутствие ударной мощи по сравнению с большими чемпионами дивизиона.