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Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване
Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване
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Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване

Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване
22:01 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Протесты в Ереване. В Украине вводят "карантин выходного дня". COVID-19 в рядах украинских политиков.

Коронавирус в Украине

коронавирус

На 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19. Опасная инфекция унесла жизнь 191 украинца.

В Украине вводят "карантин выходного дня"

карантин

Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине "карантин выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

COVID-19 в рядах украинских политиков

пробирка

Пандемия коронавируса продолжает распространятся по Украине. Вирусом уже заразилось множество политиков страны.

У председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус.

Протесты в Ереване

протест

Сотрудники полиции начали задержания на площади Свободы в центре Еревана.

В Армении продолжаются протестные акции, участники которых требуют премьер-министра Никола Пашиняна, который поставил подпись под соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Ереване бросили дымовую шашку в направлении полицейских, после чего начался разгон демонстрантов.

Михаил Ефремов не доехал до своей колонии

Михаил Ефремов

6 ноября российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию по месту отбывания наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом. Тем не менее он пока так и не доехал до колонии.

Надя Дорофеева опубликовала загадочное видео заинтриговав фанатов

Надя Дорофеева

10 ноября на своей странице в Инстаграм Надя опубликовала загадочное видео. Вероятно, это анонс нового сольного проекта певицы.

Спортсмен попал в лунку с отскоком от воды

Джон Рам

Один из лучших гольфистов мира, второй номер мирового рейтинга испанец Джон Рам исполнил удар, который наверняка войдет в историю этого вида спорта.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет заразился на коронавирус

Руслан Нещет

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к двум заключительным матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Промоутер Джошуа назвал единственный недостаток Усика

Эдди Хирн

Глава Matchroom Boxing и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что у Александра Усика есть только один недостаток в хевивейте - отсутствие ударной мощи по сравнению с большими чемпионами дивизиона.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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