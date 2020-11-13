Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Коронавирус в Украине.

По состоянию на 13 ноября, в стране зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19.

ВОЗ ожидает, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса лишь во втором квартале 2021 года.

Карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня. Однако ряд городов отказались ужесточать противоэпидемические меры, среди них Одесса, Черкассы, Львов и другие.

В правительстве же напомнили, что подобные решения Кабмина обязательны к исполнению.

Смертельное ДТП на Окружной в Киеве.

Водитель такси Uber вылетел на тротуар и врезался в киоск.

В результате аварии два человека погибли и еще четыре получили травмы.

Позже стало известно, что виновник ДТП часто нарушал правила дорожного движения.

"Миротворцы" РФ в Карабахе

В пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных.

В сети обнародовали видео, на котором показано, как по лачинской дороге движутся установки "Град" под российским флагом.

Также в сети появилась обновленная карта Нагорного Карабаха.

Илон Маск заражен коронавирусом. И в то же время - нет.

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск сдал за сутки четыре теста на коронавирус.

Звезда "Х-Фактора" умер в возрасте 28 лет

Скончался певец Филипп Левшин. Парню было всего 28 лет.

Билли Айлиш после рекорда на YouTube представила новый клип

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш представила 13 ноября новое музыкальное видео на песню Therefore I am.