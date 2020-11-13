Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня
Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине. 

По состоянию на 13 ноября, в стране зафиксировано 11 787 новых случаев COVID-19.

ВОЗ ожидает, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса лишь во втором квартале 2021 года. 

Карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня. Однако ряд городов отказались ужесточать противоэпидемические меры, среди них Одесса, Черкассы, Львов и другие.  

В правительстве же напомнили, что подобные решения Кабмина обязательны к исполнению.

Смертельное ДТП на Окружной в Киеве. 

Водитель такси Uber вылетел на тротуар и врезался в киоск.

В результате аварии два человека погибли и еще четыре получили травмы. 

Позже стало известно, что виновник ДТП часто нарушал правила дорожного движения

"Миротворцы" РФ в Карабахе

В пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных.

В сети обнародовали видео, на котором показано, как по лачинской дороге движутся установки "Град" под российским флагом.

Также в сети появилась обновленная карта Нагорного Карабаха.

Илон Маск заражен коронавирусом. И в то же время - нет. 

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск сдал за сутки четыре теста на коронавирус.

Звезда "Х-Фактора" умер в возрасте 28 лет

Скончался певец Филипп Левшин. Парню было всего 28 лет.

Билли Айлиш после рекорда на YouTube представила новый клип

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш представила 13 ноября новое музыкальное видео на песню Therefore I am.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карабах, Карантин, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Бл**ь, не успели, с**а": как в аэропорту Новосибирска садили Ан-124 без связи
02 Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
03 Может ли Украина силой вернуть Донбасс?
04 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
05 Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-124 "Руслан" в Новосибирске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
&quot;Нарушаете протокол!&quot;: Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году
Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году
Когда и как отмечают в Украине День работников сельского хозяйства 2020
Когда и как отмечают в Украине День работников сельского хозяйства 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь