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Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 14 ноября: первый день карантина и смерть Джигарханяна
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Итоги дня 14 ноября: первый день карантина и смерть Джигарханяна

Итоги дня 14 ноября: первый день карантина и смерть Джигарханяна
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 ноября в Украине выявили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране 525,1 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

COVID-19 установил новые антирекорды по количеству новых заражений и летальных случаев, не только по Украине в целом, но и 9 областях.

Карантин выходного дня

В Украине прошел первый день карантина выходного дня и в сети рассказали, как украинцы его восприняли. 

Торговая сеть "Эпицентр" продолжила работать на выходных в режиме онлайн, что вызвало возмущение не только у предпринимателей, но и у активистов "Нацкорпуса", которые пытались саботировать его работу.

Второе обращение Зеленского из Феофании

Президент Украины Владимир Зеленский, который лечит коронавирус в Феофании, обнародовал второй видеоблог с карантина

Армения озвучила потери в Карабахе

За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения потеряла более 2,3 тысяч солдат.

Собака забежала на трассу Формулы-1 прямо во время гонки

В субботу, 14 ноября, в Турции на трассе "Стамбул-парк" состоялась квалификационная гонка перед грядущим Гран-при.

Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника

В Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC 14.

Шахтер лишился главного тренера на один матч Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал ряд дисциплинарных решений касательно последних еврокубковых игр, сыгранных под эгидой организации. В частности, УЕФА принял решение наказать Динамо и Шахтер.

Умер знаменитый актер Армен Джигарханян

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян.

Из близкого окружения Джигарханяна сообщается, что у актера отказали почки.

Принцу Чарльзу - 72

14 ноября, наследник британского престола принц Чарльз празднует свой день рождения. По этому случаю королевская семья опубликовала символические сообщения в сети, в которых поздравила именинника с 72-летием.

Полиция остановила концерт группы "Бумбокс" во Львове

Концерт украинской группы "Бумбокс", проходивший в ночном клубе Malevich во Львове в пятницу, 13 ноября, прервали из-за несоблюдения карантинных норм.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Армен Джигарханян, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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