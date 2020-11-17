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Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка
Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка
Умер Роман Виктюк
Умер Роман Виктюк
Испания 3:0 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА
Испания 3:0 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА

Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка

Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.

В правительстве также не исключили вероятности введения локдауна

Заседание Рады и протесты предпринимателей

Верховная Рада не смогла проголосовать за отмену карантина выходного дня.

Также парламент провалил законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

После этого, протестующие предприниматели, до этого блокировавшие подходы к Раде, попытались штурмовать здание парламента

Таким образом, нардепам и журналистам пришлось покинуть здание через подземные тоннели.  

Турецкие миротворцы в Карабахе

Парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана относительно отправки турецких миротворцев для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.  

О роли Турции в решении карабахского конфликта высказался и Владимир Путин

Милан некому возглавить в ближайшем матче Серии А 

Помощник главного тренера Милана Стефано Пиоли Джакомо Мурелли сдал положительный тест на COVID-19

Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

Матч Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии не может состояться.

Умер Роман Виктюк

Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни.

Кто покинул «Супер топ-модель по-украински» в пятом выпуске

В понедельник, 16 ноября, состоялся 5 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински", в котором девушки должны были продемонстрировать свою сексуальность и женственность.

Компания Oppo презентовала необычный гаджет

Китайская компания Oppo провела презентацию Inno Day, на которой представила новый смартфон - Oppo X 2021.

Мультфильм "Рик и Морти" получит седьмой сезон

Автор шоу Дэн Хармон на онлайн-фестивале Adult Swim Festival 2020 рассказал, что сценаристы анимационного сериала "Рик и Морти" уже начали работу над седьмым сезоном.

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Все по теме:

Верховная Рада, Карантин, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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